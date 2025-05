Esta playa de Florida se posiciona entre las mejores del mundo en dos rankings internacionales de 2025

Siesta Beach, ubicada en la isla de Siesta Key frente a Sarasota, Florida, fue reconocida como una de las mejores playas del mundo en 2025, según dos rankings internacionales. Tripadvisor la colocó en el cuarto lugar en su lista anual Travellers’ Choice Best of the Best Beaches, mientras que The World’s 50 Best Beaches la situó en la posición número 42. En este último listado, fue la única playa de Estados Unidos en figurar, lo que refuerza su estatus como uno de los destinos más valorados por turistas nacionales e internacionales.

Ambas clasificaciones fueron publicadas durante el primer semestre del año y se basaron en criterios distintos. Tripadvisor consideró millones de opiniones de usuarios recogidas en los últimos 12 meses, mientras que The World’s 50 Best Beaches se apoyó en encuestas a expertos en viajes, reporteros especializados y análisis de datos de redes sociales. El reconocimiento a Siesta Beach se atribuyó a su arena blanca de cuarzo, el clima cálido durante todo el año y su infraestructura pensada para el descanso familiar.

Destino turístico clave para el estado de Florida

Según la información publicada por Tripadvisor, los visitantes destacaron la arena, compuesta en un 99% por cuarzo blanco, como una de las características más especiales del lugar. Esta particularidad le da una textura fina y una apariencia clara, muy valorada por quienes buscan relajarse en la costa. Las aguas poco profundas y templadas también favorecen actividades como el nado y las caminatas por la orilla, especialmente para familias con niños pequeños.

The World’s 50 Best Beaches subrayó la infraestructura de la playa como un punto clave en su selección. Siesta Beach cuenta con zonas de juegos infantiles, canchas de vóleibol y tenis, puestos de comida, baños públicos y vigilancia constante. Además, su fácil acceso y la disponibilidad de estacionamiento cercano permiten que los visitantes disfruten de una experiencia cómoda. Las autoridades locales han reiterado que el lugar permanece abierto todo el año, con cierres temporales solo en caso de fenómenos meteorológicos.

Playa de Florida comparte el top con playas de Europa y el Caribe

La isla de Siesta Key forma parte del condado de Sarasota y es considerada una de las áreas recreativas más visitadas del estado. Visit Sarasota County informó que más de 2,5 millones de turistas llegan cada año a esta región, impulsando la economía local. En los últimos años, se ha registrado un incremento del turismo internacional, con visitantes provenientes principalmente de Canadá, Reino Unido y Alemania.

En el ranking de Tripadvisor, Siesta Beach solo fue superada por tres playas: Falésia Beach en Portugal, Spiaggia dei Conigli en Italia y La Concha en España. Esto la convierte en la playa mejor posicionada de Estados Unidos en la lista global. En tanto, The World’s 50 Best Beaches colocó sus primeros lugares en destinos del Caribe, Asia y Oceanía, con énfasis en la conservación ambiental, accesibilidad y seguridad para el visitante.