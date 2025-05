Clienta encuentra roedor muerto en plato de almuerzo de un conocido restaurante de Estados Unidos

Hannah Rasbach, una mujer de 27 años y clienta del restaurante ONGi, ubicado en West 37th Street, en Nueva York, atravesó un momento repugnante: encontró una rata muerta en su plato de almuerzo. El incidente ocurrió el pasado 5 de mayo, día en el que Rasbach se había dispuesto a salir de su trabajo y disfrutar de su horario de refrigerio.

Según lo mencionado por la afectada, su almuerzo estaba compuesto por salmón a la parrilla y bulgogi de carne, acompañado de una serie de aderezos. Sin embargo, mientras disfrutaba de la ensalada, notó algo extraño en el plato. Al principio, pensó que era un trozo de bulgogi. Sin embargo, al intentar cortarlo con el cuchillo, se dio cuenta de lo que realmente era.

La denuncia de Hannah Rasbach: Un roedor en su ensalada

Hannah Rasbach, de 27 años, se encontraba disfrutando de su almuerzo en el restaurante Ongi, en la famosa zona de West 37th Street en Manhattan. Según relató, mientras comía su ensalada de mezcla de primavera con bulgogi de carne, notó un bulto en el fondo del plato, aparentemente cubierto por la lechuga. Rasbach pensó que podría tratarse de un trozo de carne mal picado, pero al intentar cortarlo, descubrió que se trataba de un roedor muerto de aproximadamente entre 10 y 12 centímetros de largo.

Tras el impacto inicial, Rasbach relató que comenzó a sentirse mal y corrió al baño para vomitar. Posteriormente, regresó al restaurante junto con un compañero de trabajo para notificar al personal del hallazgo. Según su versión, la reacción de la gerente fue indiferente y poco sorprendida, lo que generó aún más desconcierto en la joven.

La mujer, que afirmó estar traumatizada por el incidente, visitó a un médico para recibir atención preventiva y antibióticos, aunque el médico le indicó que la mayor preocupación hubiese sido si el roedor hubiese defecado u orinado en su ensalada, lo cual no ocurrió. Rasbach, no obstante, dijo que no planeaba emprender acciones legales contra el restaurante.

Respuesta de Ongi: Inspección y videos refutan la acusación

El restaurante Ongi respondió de inmediato a la denuncia de Rasbach, destacando que las grabaciones de vigilancia y la revisión de los ingredientes utilizados no respaldaron la acusación.

Un portavoz señaló que las grabaciones mostraron que la ensalada fue servida sin contaminación. Además, una inspección sanitaria realizada el 7 de mayo por el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York confirmó que no se encontraron alimañas ni deficiencias en las prácticas de higiene, ratificando la calificación "A" obtenida en marzo de 2025.