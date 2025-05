Nueva plataforma web en EE. UU. muestra rostros de inmigrantes desaparecidos en redadas del gobierno de Trump

Una nueva plataforma digital revela los rostros y nombres de casi 700 inmigrantes desaparecidos durante las redadas migratorias realizadas en Estados Unidos, bajo el gobierno de Donald Trump. El sitio, desarrollado por Immigration Hub en colaboración con Together & Free y el National Immigration Project, ofrece testimonios y datos concretos sobre personas arrestadas o deportadas por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, sigla en inglés) sin el debido proceso.

El sitio web, de nombre “Desaparecidos en Estados Unidos”, divide los casos por región y expone historias de personas que fueron detenidas en tribunales, casas, paraderos o mientras asistían a citas migratorias en Estados Unidos.

La plataforma web revela los rostros y nombres de casi 700 inmigrantes desaparecidos durante las redadas migratorias realizadas en Estados Unidos. Foto: Desaparecidos en Estados Unidos (sitio web).

Un retrato humano de la política migratoria de Donald Trump

La iniciativa de la plataforma web busca dar voz a quienes fueron silenciados por la política migratoria en Estados Unidos, calificada por muchos como desmedida y arbitraria. Los casos muestran que por ejemplo, en Michigan, el ICE detuvo a un ciudadano estadounidense fuera de un juzgado. En Nueva York, los agentes arrestaron a una madre con sus tres hijos. En Florida, un estudiante con visa en trámite terminó en un centro de detención tras una parada de tránsito. En Luisiana, un abuelo cubanoamericano fue capturado camino al trabajo tras 45 años de vivir en el país. En Nueva York, un solicitante de asilo venezolano de 19 años fue detenido por error en una redada del ICE. Otro venezolano estuvo a punto de ser deportado a El Salvador bajo la orden de la Ley de Enemigos Extranjeros de Trump.

La página incluye datos personales: nombres, edades, circunstancias del arresto y, en muchos casos, el paradero desconocido tras la detención. La plataforma construye una narrativa humana frente a las estadísticas, mostrando el costo real de las decisiones políticas. "Las historias que se presentan en este sitio no son solo datos o titulares. Son historias reales de casi 700 personas. Nadie debería tener el poder de poner a nuestro gobierno en contra del pueblo. Desaparecer y deportar a niños, madres, padres e individuos en Estados Unidos indiscriminadamente o sin el debido proceso amenaza a todos los estadounidenses. El camino a seguir no es la crueldad. No se trata de desestimar estas historias como cebo político. Se trata de recordarles a nuestros líderes electos que luchar por nuestra democracia significa luchar por los desaparecidos en Estados Unidos", se lee en la introducción.

Rechazo a las políticas migratorias de Donald Trump

El senador Chuck Schumer, líder de la bancada demócrata en el Senado, denunció las prácticas del gobierno de Donald Trump. Aseguró que el presidente usó el poder del Estado para “hacer desaparecer a sus enemigos”, incluyendo a niños ciudadanos estadounidenses. Uno de ellos luchaba contra un tipo raro de cáncer al momento de su arresto.

El sitio también presenta resultados de encuestas nacionales, donde se revela que 6 de cada 10 estadounidenses rechazan las deportaciones sin el debido proceso legal. Además, una mayoría significativa apoya el retorno de quienes fueron expulsados injustamente. Estos datos subrayan la desconexión entre las políticas migratorias del gobierno anterior y la opinión pública.