Cheques de estímulo de US$1.400 del IRS en Misisipi: quiénes serían los beneficiarios elegidos en abril

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) está enviando cheques de estímulo de hasta US$1.400 para aquellos contribuyentes que aún no han reclamado el Crédito de Reembolso de Recuperación (RRC). Estos pagos fueron destinados a las personas que no recibieron cheques de estímulo durante los años de crisis económica. Sin embargo, muchos contribuyentes de Misisipi pueden perder la oportunidad de recibirlo si no presentan sus declaraciones de impuestos a tiempo.

Aquellos que aún no han recibido el cheque de estímulo deben reclamarlo antes de la fecha límite del 15 de abril de 2025. Si no se presenta la declaración de impuestos antes de esa fecha, el contribuyente pierde la oportunidad de acceder al dinero que el gobierno federal tiene reservado.

¿Quién puede recibir el cheque de estímulo de US$1.400 en Misisipi?

Según el IRS, más de un millón de contribuyentes en Estados Unidos aún no han reclamado este crédito, lo que significa que se han dejado de recibir importantes fondos por desconocimiento o falta de presentación de la declaración de impuestos.

Sin embargo, aún se puede recibir el cheque de estímulo de hasta US$1.400, siempre y cuando los beneficiarios que pagaron sus impuestos cumplan con los requisitos establecidos por el IRS. Es importante resaltar que no se necesita hacer nada especial para recibir el pago, ya que el IRS enviará automáticamente el dinero a los contribuyentes elegibles a través de depósito directo o cheques en papel.

¿Cómo recibir el cheque de estímulo de US$1.400?

Para aquellos que sean elegibles, El IRS enviará el pago automáticamente una vez que se haya procesado la declaración de impuestos de 2023, ya sea por depósito directo si se proporcionó los datos bancarios o mediante un cheque en papel. El beneficiario recibirá una carta por separado notificándote sobre el pago, lo que le permitirá verificar que el dinero ha sido enviado correctamente.

El IRS no exigirá acciones adicionales por parte de los contribuyentes, pero sí es necesario que la declaración de impuestos esté presentada antes de la fecha límite. Si aún no se ha presentado la declaración de impuestos de 2021, se debe hacer cuanto antes para ser elegible para este beneficio y otros reembolsos disponibles.

La situación de los contribuyentes en Misisipi

En el estado de Misisipi, se estima que alrededor de 9.600 contribuyentes que no presentaron sus impuestos de 2021 podrían reclamar un reembolso de aproximadamente US$701 en promedio. El IRS ha señalado que los contribuyentes en Misisipi aún tienen la posibilidad de recibir parte de los más de US$8 millones que aún están disponibles.

Al igual que en otras partes de los Estados Unidos, el 15 de abril de 2025 es la fecha clave para presentar las declaraciones de impuestos de años anteriores y asegurarse de que los reembolsos, incluidos los cheques de estímulo, sean enviados. Aquellos que no actúen antes de esta fecha correrán el riesgo de perder estos fondos, que pasarán a ser propiedad del Tesoro de los Estados Unidos.