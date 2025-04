Tiene 85 años, pero parece de 50. El caso de Roger Thomas es un claro ejemplo de que una vida fitness y una vida saludable puede salvarte la vida. Thomas, quien es oriundo de Daytona Beach, Florida, se encontraba hace 10 años realizándose un control de salud, el médico le realizaba una colonoscopia cuando se encontró con un objeto extraño dentro de su paciente. "No tenía síntomas, ni idea de que tenía cáncer. Los médicos me dijeron que el tumor que tenía había estado allí durante mucho tiempo, pero mi forma de vida estaba frenando la enfermedad", recuerda el culturista para la revista Men's Health. Los médicos le indicaron que su estilo de vida y la masa muscular que poseía para su edad fueron determinantes para que el cáncer no avanzara.

De inmediato se sometió a una cirugía de urgencia para extirpar el tumor que le provocó el cáncer de colon, gracias a su asombroso estado de salud lo pudo superar sin mayor problemas. Thomas indica que el levantamiento de pesas y una correcta alimentación ayuda a ganar músculo que se traduce en prevenir lesiones y enfermedades, también es fundamental su impacto en la salud mental y general hace verte más joven, el hombre de 85 años es capaz de levantar hasta 60 kilos: "Cuando empecé, solo podía hacer press de banca con 30 kilos, ya hora levanto casi el doble. Me gusta el reto y poder seguir caminando sin bastón. Todavía, con 85 años, puedo correr y hacer deporte con normalidad".

¿Cómo se encuentra en la actualidad Roger Thomas, el hombre de 85 años que venció al cáncer de colon gracias al gimnasio?

Actualmente, Roger Thomas planea participar en un evento de culturismo demostrando que la edad es solo mental. Thomas se encuentra muy presente en las redes sociales, donde constantemente sube contenido sobre su estilo de vida, consejos y entrenamiento. Roger es un ejemplo de que nunca es tarde para empezar a construir una mejor salud, él empezó a levantar peso a una edad avanzada cuando lo despidieron de su puesto como asistente social.

Tras su intervención, donde salió victorioso del cáncer, Thomas impulsó más su estilo de vida y pasó de levantar pesas de manera ocasional a ser una parte fundamental en su día a día. Al lo largo de estos años de entrenamiento, el estadounidense no solo ganó masa muscular, sino una nueva vida que le permite practicar deporte, tener vitalidad y plantearse muchos retos y objetivos. El tiempo determinará hasta donde podrá llegar Thomas, pero su historia de vida es un sinónimo de resiliencia y superación.

¿Cómo el gimnasio y una vida fitness puede salvarme del cáncer?

El caso de Roger Thomas levantó mucha curiosidad en las personas que vieron como este hombre de 85 años, que aparenta tener tres décadas menos gracias a su estilo de vida, se "salvó" del cáncer de colón gracias al porcentaje de masa muscular que no permitió que el tumor siguiera creciendo. La actividad que realiza Thomas y que le permitió salir victorioso de esta enfermedad se llama: Levantamiento de pesas.

El también llamado "press de banca" es una práctica fundamental en el mundo del gimnasio y sus beneficios van mucho más allá del desarrollo muscular: