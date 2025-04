ICE arresta a científica de Harvard que hizo avances clave en la lucha contra el cáncer: "No le importa si tienes visa"

La científica Kseniia Petrova , de 30 años, fue arrestada el pasado mes de febrero en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston y actualmente se encuentra detenida en el Centro Correccional Richwood, en Monroe, Luisiana, a la espera de su posible deportación a Rusia. De acuerdo con The New York Times, Petrova, investigadora en Harvard, se encontraba involucrada en una investigación sobre biología celular que podría tener un impacto significativo en la lucha contra el cáncer y el envejecimiento celular.

El arresto de Petrova ocurrió cuando fue detenida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) debido a una supuesta infracción aduanera relacionada con muestras biológicas de embriones de rana que transportaba sin declarar. A pesar de que este tipo de infracción en Estados Unidos normalmente se sanciona con una multa, los agentes de aduanas cancelaron su visa de estudiante J-1 y comenzaron el proceso de deportación.

PUEDES VER: Nueva ley aprobada por Gavin Newsom permite trabajar en California sin la necesidad de tener una licencia de conducir en 2025

¿Por qué ICE detuvo a Kseniia Petrova?

El ICE detuvo a Kseniia Petrova después de que fuera interrogada en el aeropuerto de Boston. Según un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Petrova fue detenida "legalmente" luego de que supuestamente mentirá a los oficiales federales sobre el transporte de sustancias biológicas en su equipaje. “Me preguntaron si tenía muestras biológicas en mi equipaje. Dije que sí”, comentó la científica rusa de Harvard en una entrevista con NBC News, mientras detallaba su confusión ante el interrogatorio que recibió por parte de los agentes de Aduanas y Patrulla Fronteriza.

Petrova no describió su detención como una experiencia desgarradora por parte del sistema de inmigración de EE.UU.: “Yo lo llamaría una máquina trituradora”, dijo, refiriéndose al proceso de detención y deportación. “Estamos en esta máquina, y no le importa si tienes visa, tarjeta de residencia ni ninguna historia en particular. Simplemente, sigue funcionando”, agregó.

La investigación de Kseniia Petrova en Harvard para detectar el cáncer

Kseniia Petrova se unió al Laboratorio Kirschner de Harvard en 2023, donde trabajaba en un proyecto pionero que explora la forma en que las células pueden rejuvenecerse para reparar los daños causados por el envejecimiento. Esta investigación podría tener enormes repercusiones en el tratamiento del cáncer y otras enfermedades relacionadas con el envejecimiento celular en un futuro inmediato.

De acuerdo con sus colegas, Petrova desempeñaba un papel crucial en el laboratorio debido a sus habilidades únicas para combinar la biología celular con la computación y la programación. Por su parte, el Dr. Leon Peshkin, investigador principal del laboratorio, destacó la capacidad de Petrova para analizar grandes volúmenes de datos biológicos con una precisión y rapidez impresionantes.