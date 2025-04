En Estados Unidos, una mujer de 40 años atribuye seguir con vida, gracias al uso de ChatGPT, el popular chatbot de inteligencia artificial. Tras recibir diagnósticos erróneos de artritis reumatoide y reflujo ácido por parte de los médicos, fue esta herramienta digital la que la orientó hacia la verdadera causa de sus síntomas: un cáncer de tiroides.

Lauren Bannon, empresaria y madre de dos hijos, experimentó rigidez en las manos y pérdida de peso drástica sin hallar respuestas satisfactorias en las consultas médicas. Con las pruebas clínicas dando resultados negativos para artritis, y síntomas que persistían, decidió buscar una segunda opinión a través de ChatGPT. La plataforma le sugirió investigar sobre la enfermedad de Hashimoto, lo que finalmente condujo al hallazgo de un cáncer en su glándula tiroides.

¿Cómo ayudó ChatGPT a Lauren Bannon a descubrir su cáncer, tras un mal diagnóstico por los médicos?

La odisea médica de Lauren Bannon comenzó en febrero de 2024, cuando advirtió que sus dedos se entumecían cada mañana y noche. Aunque las pruebas descartaron artritis reumatoide, los médicos insistieron en ese diagnóstico. A medida que su salud se deterioraba, con intensos dolores estomacales y una pérdida de 14 libras en un mes. "Necesitaba saber qué me estaba pasando", dijo Bannon, para Kennedy News . "Me sentía desesperada. No obtenía las respuestas que necesitaba", añadió.

Bannon contó que utilizaba ChatGPT en su trabajo y, al preguntarle qué enfermedades se parecen a la artritis reumatoide, el chatbot le respondió: "Podría tener la enfermedad de Hashimoto; pídale a su médico que le revise los niveles de anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea (TPO)". Siguiendo la recomendación, Lauren solicitó nuevas pruebas a su médico, enfocadas en los niveles de anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea. Contra todo pronóstico, los resultados confirmaron la sospecha de ChatGPT. Posteriormente, una ecografía de tiroides reveló dos nódulos que resultaron ser cancerígenos.

En enero de 2025, Bannon se sometió a cirugía para extirpar su tiroides y ganglios linfáticos. "Me salvó la vida. Nunca lo habría descubierto sin ChatGPT. Todas mis pruebas fueron perfectas", concluyó.

PUEDES VER: Padre e hijo son acusados de asesinar brutalmente a un hombre con un bate de béisbol mientras protegía a su hija en Nueva Jersey

¿Qué dicen los expertos sobre el uso de inteligencia artificial como ChatGPT en temas médicos?

Aunque la experiencia de Bannon demuestra el potencial de ChatGPT para orientar en temas de salud, los especialistas insisten en que estas herramientas no deben reemplazar la consulta médica profesional. El Dr. Harvey Castro, experto en emergencias médicas y orador sobre inteligencia artificial en Estados Unidos, explicó que, "la IA no reemplaza la experiencia médica humana", no está capacitada para diagnosticar ni tratar enfermedades. "Estas herramientas pueden asistir, alertar e incluso confortar, pero no pueden diagnosticar, examinar ni tratar", enfatizó.

Castro advirtió que utilizar plataformas de inteligencia artificial como ChatGPT sin supervisión médica podría poner en riesgo la salud de los pacientes. No obstante, reconoció que, empleadas de manera responsable, pueden complementar el trabajo médico, promover diagnósticos más rápidos y mejorar la atención sanitaria. Las recomendaciones apuntan a utilizar estas tecnologías como una ayuda informada y no como una fuente de autodiagnóstico definitivo.