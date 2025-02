Central Restaurante fue proclamado como el mejor del mundo en The World’s 50 Best Restaurants el último martes 20 de junio. Con mucha autoridad, el recinto culinario peruano está por encima de colosos como Disfrutar de Barcelona y Diverxo de Madrid. Después del triunfo, muchos compatriotas se han preguntado por qué la propiedad de Virgilio Martínez no sirve platos típicos del Perú como el ceviche y el lomo saltado. El famoso cocinero acompañado de su esposa y también reconocida chef, Pía León, habló sobre esto.

¿Qué sirven en Central Restaurante?

En conversación con “América noticias”, Virgilio Martínez explicó por qué Central Restaurante no sirve platos peruanos más tradicionales. “No vas a encontrar un ceviche, un lomo saltado. No es que no lo queramos hacer, no es que lo neguemos. Es lo que comemos, es lo que celebramos”, respondió a Verónica Linares.

“Sé que alguien al costado lo puede hacer mucho mejor. Lo que hacemos es darle un enfoque de investigación al producto peruano. (…) Lo que se busca es que el restaurante hable del Perú”, explicó. “Vía innovación, vía trabajo con otras disciplinas, (…) no se sirve comida tradicional peruana, pero sí nos adherimos a la preservación de la tradición”, aclaró.

¿Qué dijo Pía León sobre la venta de salchipapa en Central?

En esa misma línea, durante un livestream en la cuenta oficial de Instagram de Central Restaurante, un usuario preguntó por la venta de salchipapas en el mejor restaurante del mundo. Pía León se pronunció sobre este tema. "No hacemos salchipapas, pero usamos papas. Eso es lo bonito de este lugar, usamos 100% productos de aquí (del Perú). A veces, se olvidan o no lo registran, pero solo usamos productos de aquí, del mar, productos de la Amazonía o frutas que son alucinantes”, dijo. “No hacemos comida peruana tradicional, pero usamos productos peruanos”, agregó la esposa de Virgilio Martínez.

Pía León, copropietaria de Central Restaurante, habló sobre la venta de salchipapas en el mejor restaurante del mundo. Foto: composición LR/Central Restaurante/Natatouille

Virgilio Martínez: ¿cuáles fueron sus palabras tras dedicar triunfo al Perú?

Durante la ceremonia de The World's 50 Best Restaurants, Virgilio Martínez lanzó un emotivo discurso tras conocerse que Central se había convertido en el mejor restaurante del mundo. "Muchas gracias para todos los que están acá, a todas las personas que nos apoyan, a la gente que está lejos, a mis colegas y mentores", dijo. "Para Valencia, este lugar muy hermoso, muchas gracias, para los 50 BEST y a mi equipo, ustedes son fantásticos", habló. "Queremos dar consistencia y credibilidad a esta industria. ¡Por Sudamérica y por Perú!", exclamó.

Virgilio Martinez: ¿cuántos años tiene el dueño de Central Restaurante?

Virgilio Martínez nació el 31 de agosto de 1977. Por lo tanto, el dueño de Central Restaurante tiene 45 años. Su esposa, Pía León, es menor que él.

Virgilio Martínez le abre los brazos al mundo. A su lado, Pía León. Central fue elegido el mejor. Es la primera vez que este honor es para América Latina, destacó el diario El País. Foto: EFE

Central Restaurante anuncia nuevas fechas para hacer reserva en el mejor restaurante del mundo

Las reservaciones para octubre, noviembre y diciembre de 2023 estarán disponibles a partir del 15 de agosto en la medianoche. Así lo anunció un comunicado de prensa de Central Restaurante. Para separar un espacio, podrás hacerlo en la web oficial de la propiedad de Virgilio Martínez. Si el grupo con el que piensas ir consta de más de 5 personas, es recomendable escribirle al correo electrónico reservas@centralrestaurante.com.pe

Entérate en esta nota cuáles son las nuevas fechas para reservar en Central Restaurante. Foto: composición LR/Fineding Lovers/Central Restaurante

Central Restaurante de Virgilio Martínez: ¿dónde queda este restaurante?

Central Restaurante, propiedad de Virgilio Martínez, está ubicado en el distrito de Barranco. La dirección exacta es av. Pedro de Osma 301, Barranco, Lima. En el mismo edificio, está Kjolle, restaurante de Pía León.