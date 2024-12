El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha renovado su defensa de la controversial decisión de adoptar Bitcoin como moneda de curso legal en el país. Mediante sus redes sociales, Bukele destacó que las reservas de Bitcoin del país han aumentado un 127,30% desde que el Gobierno adquirió la criptomoneda en 2021. A pesar de las críticas y la resistencia popular, el mandatario asegura que esta inversión ha resultado ser muy rentable para las finanzas nacionales.

La adopción del Bitcoin en El Salvador ha sido una de las apuestas más audaces y divisivas de Bukele, con opiniones encontradas en la sociedad salvadoreña. Si bien muchos ciudadanos continúan siendo escépticos sobre el uso de la criptomoneda, el Gobierno afirma que las ganancias obtenidas hasta ahora superan las expectativas. Sin embargo, expertos señalan que la volatilidad del mercado de Bitcoin y la falta de un uso generalizado por parte de la población pueden poner en riesgo la estabilidad a largo plazo de esta política.

Publicación del presidente Nayib Bukele sobre la inversión en Bitcoins: “Esta es la primera vez en la historia que Bitcoin ha impulsado los bonos soberanos en los mercados tradicionales”. Foto: captura de X/@nayibbukele.

¿Cuánto ha ganado El Salvador con la compra de Bitcoin?

El presidente Bukele informó que, desde que El Salvador compró Bitcoin en 2021, el valor de las reservas del país ha crecido en un 127,30%. Según sus datos, la inversión inicial de 269,7 millones de dólares en Bitcoin ha generado una ganancia teórica de más de 344 millones de dólares. No obstante, la verdadera rentabilidad solo se confirmará cuando el Gobierno decida vender los bitcoins adquiridos, como explicó el expresidente del Banco Central de Reserva de El Salvador, Carlos Acevedo.

“En este momento efectivamente ha habido una ganancia, pero es ganancia no realizada, porque mientras esos bitcoins no se vendan, no se puede decir que hay una ganancia”, explicó Acevedo. Además, el economista destacó que la volatilidad del Bitcoin sigue siendo un riesgo significativo. A pesar de la actual tendencia alcista, Acevedo prevé que a largo plazo el valor de Bitcoin podría seguir subiendo, aunque no necesariamente alcanzando los niveles optimistas que Bukele había anticipado inicialmente, como los 5 millones de dólares por unidad.

El uso de Bitcoin entre los salvadoreños

A pesar de los esfuerzos del Gobierno para fomentar el uso de Bitcoin, con iniciativas como el bono de 30 dólares en Bitcoin para cada ciudadano y la implementación de la billetera electrónica Chivo Wallet, la adopción de esta criptomoneda sigue siendo limitada en El Salvador. De acuerdo con una encuesta reciente de la Universidad Francisco Gavidia, solo un 8% de los salvadoreños utiliza la billetera Chivo de manera cotidiana. La mayoría de los usuarios preferían convertir los bitcoins a dólares inmediatamente, lo que refleja una falta de confianza en la criptomoneda como medio de pago estable.

El expresidente del Banco Central de Reserva, Carlos Acevedo, mencionó que el salvadoreño común no usa el Bitcoin y agregó que solo un pequeño grupo de personas con mayores recursos económicos, que ya invertían en criptomonedas antes de la ley, participa activamente en el mercado de Bitcoin.

Los beneficios de la adopción de Bitcoin en El Salvador

A pesar de la falta de confianza popular, el Gobierno de Bukele continúa defendiendo la adopción de Bitcoin como una oportunidad para revitalizar la economía nacional. Bukele insiste en que los beneficios para el país son claros, con un aumento significativo en las reservas de Bitcoin que podrían servir para fortalecer las finanzas públicas a largo plazo. Además, el mandatario ha argumentado que la introducción de Bitcoin ha abierto puertas para nuevas inversiones en el país y ha proyectado una imagen de El Salvador como pionero en la adopción de tecnologías innovadoras.