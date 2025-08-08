Pablo Sabbag fue vinculado con Sporting Cristal, tras la salida de Martín Cauteruccio. Justamente, la directiva 'celeste' quería un '9' de experiencia para que tape el hueco que dejó el actual delantero de Bolivar. Los rumores fueron creciendo, ya que el mercado de fichajes cierra el 18 de agosto y el 'Jeque' conoce muy bien la Liga 1 con Alianza Lima. Sin embargo, esa ilusión se esfumó en el Rímac.

El exfutbolista de La Victoria juega en el Suwon FC, equipo de la K League 1, en la primera división de Corea del Sur. En la actual temporada, ha tenido un rendimiento notable, acumulando nueve goles y una asistencia en 21 encuentros. Autouri no se ha pronunciado, pero Sabbag aclaró el panorama en redes sociales.

¿Qué dijo Pablo Sabbag sobre Sporting Cristal?

El atacante de 29 años jugó en Alianza Lima y marcó 14 goles en 43 partidos. "Ante los rumores sobre mi posible llegada a Sporting Cristal, quiero decir que sería un honor que un club tan grande muestre interés en mí. Sin embargo, aclaro que no tuve ningún contacto con ellos", manifestó en sus redes sociales.

Asimismo, reveló el motivo principal por el que no llegaría al Rímac. "Todos saben que mi corazón es 100 % aliancista y que, en Perú, si algún día regreso, sería para vestir la camiseta del más grande: Alianza Lima”, enfatizó el recordado goleador aliancista.

Christian Benavente es el nuevo fichaje de Sporting Cristal

Sporting Cristal da el batacazo y ficha a Cristian Benavente. De acuerdo al periodista Jean Martín Dueñas, de RPP Noticias, el 'Chaval' regresa al fútbol peruano para ser nuevo jugador rímense de cara al Torneo Clausura 2025. El club 'rímense' contará con él para desbordar por las bandas e incluso puede jugar de 'enganche' o como segundo delantero.