Tras finalizar su ciclo con Sporting Cristal, Martín Cauteruccio ha decidido emprender una nueva etapa en su carrera en Bolivia, donde jugará por el Bolívar. La noticia ha tomado por sorpresa a los hinchas, quienes no esperaban este movimiento.

Según el periodista César Luis Merlo, el delantero uruguayo de 38 años ha firmado un contrato por un año y medio. “Martín Cauteruccio es nuevo refuerzo del Bolívar. Sporting Cristal lo vende y, una vez superada la revisión médica, firmará por 18 meses con su nuevo club”, publicó en su cuenta de X.

La noticia fue confirmada por César Luis Merlo. Foto: vía X

Reacción de los hinchas ante la venta de Martín Cauteruccio

La noticia sobre la venta del jugador ha generado diversas opiniones entre los hinchas, quienes han criticado la gestión de Joel Raffo. "Se equivocaron", "Yo lo hubiera aguantado hasta el clausura, entiendo que se le criticó por no aparecer en partidos importantes, pero en otros partidos sabían que si o si anotaba, ya que otros jugadores no eran garantía", "Adiós mi goleador Martín Cauteruccio", " Creo que Raffo no podrá pagar sueldos altos en el equipo, además ya están pensando en el próximo año", fueron algunos de los comentarios.

¿Cómo le fue a Martín Cauteruccio en el Sporting Cristal?

Tras su llegada al Rímac en 2024, el delantero de 38 años cerró su primera temporada con un impresionante registro de 35 goles en 29 partidos. En la presente campaña, Cauteruccio anotó en 8 ocasiones. A pesar de esta disminución, el nivel que mostró tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores despertó el interés de clubes del extranjero.