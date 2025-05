Universitario y Cusco FC se enfrentan por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 en un duelo que captará la atención ante la posibilidad latente de que los cremas pierdan su invicto en la altura. En la previa del duelo, Miguel Rondelli, técnico de los ‘Guerreros’, se pronunció y no dudó en llenar de elogios a su próximo rival. Para el estratega argentino, su equipo no tiene margen de error, pues sabe de la efectividad de la ‘U’ y cuánto daño les puede hacer si se descuidan.

Asimismo, recordó el gran triunfo que la ‘U’ obtuvo en su visita a Deportivo Binacional y aseguró que la altura de Cusco no es un factor determinante, por lo que su equipo podría sufrir más de un apuro. Finalmente, Rondelli reveló el respeto que guarda por Jorge Fossati y su plantel, que, a su modo de ver, le saca una diferencia importante a los rivales.

DT de Cusco FC elogia a Universitario previo a su encuentro por Liga 1

Consciente del buen momento que atraviesa Universitario, Miguel Rondelli se tomó unos minutos para destacar el trabajo del cuadro merengue, que se mantiene como el líder absoluto del Torneo Apertura 2025. Para el entrenador de Cusco FC, el equipo merengue es, sin dudas, el más sólido del campeonato hasta el momento, por lo que sus dirigidos deben estar atentos para no cometer errores.

“Universitario es un club grande, un equipo importante, que viene de jugar en la altura y viene de ganar. Le ganó a Binacional a 4.000 metros de altura. Siempre se habla de que la altura gana partidos, si fuera así, ¿por qué no ganó Binacional?”, destacó Rondelli, que fue incisivo al declarar que la altura de Cusco no necesariamente será determinante en el partido.

“Vamos a enfrentar a un equipo que tiene un entrenador muy bueno, que sabe jugar estos partidos, que tiene un plantel muy bueno, que por algo es el puntero invicto en el campeonato, que tiene una cantidad de goles en contra muy inferior a la de los demás. Entonces, es un equipo muy peligroso, pero afrontaremos el partido de la misma manera que hacemos siempre, aunque sabiendo que tenemos un rival de cuidado porque uno parpadea y ya estás perdiendo 1-0”, agregó.

DT de Cusco FC se pronuncia sobre ausencia de Marcos Saravia

Otro punto que generó atención fue la situación del defensor Marco Saravia, quien pertenece a Universitario, pero actualmente milita en Cusco FC en condición de préstamo. Dado el vínculo contractual, muchos creyeron que el jugador no podría participar del encuentro. No obstante, Miguel Rondelli aclaró la situación y lanzó un mensaje directo.

“Desconozco si en el contrato hay una cláusula, no lo puedo decir. Por más que tenga cláusula, yo les hago una pregunta: ¿Existe la cláusula de miedo en la FIFA? Si yo lo pongo (a Saravia), ¿puede Universitario reclamar ante la FIFA los puntos? Ya dan como que Saravia no juega, pero si yo lo pongo, ¿en qué estaría incumpliendo? Yo no hablé con nadie de la ‘U’. Eso que se arreglen entre las instituciones”, inició.

“La decisión la tomo yo. Si el club me dice 'mire profe, hicimos un acuerdo en el contrato de...' Está bien. Mi pregunta es: ¿si lo pongo, pierdo puntos? Yo lo estoy tomando en cuenta (a Saravia) porque la cláusula del miedo no existe. Porque si no, mañana los clubes más poderosos, la ‘U’, Alianza y Cristal, compran los mejores jugadores de Perú, los tienen en su plantel, los dan a préstamo, y después contra ellos no puede jugar nadie. La FIFA es clara: si lo das a préstamo, no existe la cláusula de miedo”, sentenció.