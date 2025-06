Desfile militar de Trump: la fantasía parisina del presidente se convierte en realidad 8 años después

Estados Unidos conmemora este 14 de junio el 250° aniversario del Ejército norteamericano con un pomposo desfile militar que convocará a toda la población junto a más de 6.000 efectivos militares. Si bien la Armada desplegará un show con más de 150 vehículos, 50 aviones de combate y una variedad de equipamiento armamentístico, el que parece ser el verdadero protagonista del evento es el presidente Donald Trump, quien también se encuentra celebrando su cumpleaños número 79.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

El ostentoso evento toma lugar 8 años después de que el mandatario se mostrara deslumbrado con el espectáculo presentado por la Armada francesa en conmemoración del Día de la Bastilla en París. Ahora, muchos críticos que lo vienen comparando con líderes como Kim Jong-un y Vladimir Putin señalan que esta sería su oportunidad para igualar o superar a sus homólogos, en una jornada que se realiza en medio de protestas masivas desplegadas por todo el país.

¿De dónde viene la inspiración de Trump?

En 2017, el mandatario Emmanuel Macron extendió su invitación a Donald Trump al desfile del Ejército francés en los Campos Elíseos, con ocasión de conmemorar los 100 años de la incorporación de los Estados Unidos a los Aliados en la Primera Guerra Mundial. "Esta es una maravillosa celebración nacional", dijo entonces a los reporteros, después de calificar el evento como “magnífico” y “uno de los mejores desfiles que haya visto”.

En su regreso a tierras norteamericanas, el jefe de Estado manifestó su deseo por llevar a cabo un despliegue militar similar al que había visto en Europa; sin embargo, su solicitud fue declinada por el Pentágono en un intento por evitar politizar a las Fuerzas Armadas del país. Ahora, 8 años después y durante un segundo mandato, el Ejército estadounidense celebrará con un ostentoso desfile de casi 45 millones de dólares la conmemoración de su 250° aniversario, en una fecha coincidente con el 79° cumpleaños del mandatario.

El desfile, no es para menos, contará con la presencia de más de 6.000 representantes militares, 150 vehículos de exhibición y más de 50 aviones sobrevolando tierras norteamericanas. Además, se desplegarán dos tanques Sherman de la Segunda Guerra Mundial, un tanque Renault de la Primera Guerra Mundial, ocho helicópteros CH-47, 16 UH-60 Black Hawks y cuatro aviones P-51 de la Segunda Guerra Mundial.

Trump enfrenta críticas sobre el desfile militar

Esta fiesta armamentista le ha valido al jefe de Estado una serie de críticas y acusaciones de un intento de politizar al Ejército, así como la desaprobación absoluta de una parte de la ciudadanía.

De acuerdo a una nueva encuesta propuesta por el Centro de Investigación de Asuntos Públicos de Associated Press-NORC, 6 de cada 10 ciudadanos norteamericanos consideran que la inversión empleada en el desfile de este sábado (de US$25 a US$45 millones) “no es un buen uso” del presupuesto estatal.

Por otro lado, Paul Eaton, ex oficial del Ejército de los Estados Unidos, manifestó su preocupación de que este acto pueda verse como un accionar totalitarista. “El equipo militar en las calles es mucho más propio de un estado totalitario. La Unión Soviética. Kim Jong-un. Esto no es una tradición estadounidense, y simplemente no es nuestra forma de hacer estas cosas”, comentó para Newsweek.