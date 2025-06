Greg Abbott aprueba nueva ley NIL que permite a universidades de Texas compartir ingresos con atletas universitarios

El gobernador de Texas, Greg Abbott, aprobó recientemente el Proyecto de Ley 126, que modifica las reglas existentes sobre la compensación a los atletas universitarios por el uso de su nombre, imagen y semejanza (NIL). La nueva ley permitirá que las universidades compartan ingresos con los deportistas, lo que podría ser un cambio significativo en la forma en que las instituciones manejan los acuerdos NIL, especialmente en deportes como fútbol americano. La ley entra en vigor de inmediato, tras recibir el respaldo de dos tercios de los votos en ambas cámaras de la legislatura estatal.

Este cambio es importante para el estado, ya que las universidades podrán utilizar contratos de NIL como incentivo para reclutar nuevos atletas. Además, la ley busca ajustarse a las posibles futuras reformas o cambios en las normativas de la Asociación Nacional Atlética Universitaria (NCAA), lo que evitaría la necesidad de actualizar la legislación local cada pocos años.

Modificaciones en la legislación NIL para universidades de Texas

El Proyecto de Ley 126 permite que las universidades de Texas compartan los ingresos de los atletas generados por su nombre, imagen y semejanza en eventos patrocinados, como transmisiones televisivas, superando las limitaciones de leyes anteriores. Además, establece que las universidades y entidades externas no podrán firmar contratos de NIL con estudiantes hasta que cumplan 17 años, protegiendo a los atletas de posibles abusos.

Una de las novedades más importantes de este proyecto de ley es que ofrece flexibilidad para ajustarse automáticamente a los cambios en las normas de la NCAA o nuevas órdenes judiciales sobre NIL, sin la necesidad de actualizar la ley estatal.

Impacto de la ley NIL

La nueva ley también tiene implicaciones importantes para la competitividad de las universidades de Texas en los deportes universitarios. Equipos como los de la Universidad Texas A&M se verán beneficiados, ya que podrán utilizar los ingresos de NIL como una herramienta clave para atraer a futuros atletas. Según Trev Alberts, director deportivo de A&M, la universidad está lista para implementar estas nuevas reglas, incluso si el acuerdo federal aún no es aprobado por los tribunales, lo que podría establecer una norma a nivel nacional.

El proyecto de ley también establece medidas de protección para los atletas menores de edad, garantizando que no puedan ser contratados sin estar oficialmente matriculados en las universidades. Esto proporciona mayor seguridad para prevenir acuerdos financieros prematuros o desventajosos para los jóvenes atletas.