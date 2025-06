Le prohibieron graduarse por su embarazo y después de 60 años logró obtener su diploma en EEUU: "Me da una sensación de cierre y logro"

Joan Alexander no pudo realizar sus prácticas docentes en EEUU por su embarazo. | University of Maine

Joan Alexander es una mujer de 88 años de New Hampshire, Estados Unidos, que ha demostrado a muchos que nunca es tarde para alcanzar los sueños. Después de 60 años, logró obtener su título universitario de maestra que le fue negado debido a que estaba embarazada de la primera de sus cuatro hijas.

En 1959, la Universidad de Maine le impidió completar su formación en Educación porque, en ese entonces, las normas de la época no permitían que una mujer en estado de gestación terminara su carrera. Sin embargo, en la temporada de graduaciones de este año, la universidad reconoció su dedicación y esfuerzo, otorgándole el diploma que le había sido arrebatado.

Joan Alexander con su titulo de maestra por parte de la Universidad de Maine. | University of Maine

Un logro alcanzado tras 60 años de espera

Joan Alexander ingresó a la Universidad de Maine en 1955 para estudiar Educación, con la esperanza de convertirse en maestra. En 1959, cuando estaba por completar su carrera, quedó embarazada, lo que le impidió cumplir con los requisitos de la enseñanza práctica para obtener su título. En aquellos tiempos, las normas sociales y académicas no permitían que una mujer en su situación pudiera continuar con sus estudios. Aunque esta interrupción la dejó con un profundo sentimiento de frustración, nunca dejó de soñar con graduarse.

Pasaron los años y Joan se dedicó a criar a sus hijas. A pesar de no haber conseguido su diploma, siempre mantuvo viva la esperanza de que algún día podría obtenerlo. En 2023, la universidad decidió reconocer su experiencia y, en una muestra de flexibilidad y comprensión, consideró que el trabajo de Alexander como ayudante a tiempo completo en un programa de preescolar durante la década de 1980 cumplía con los requisitos para otorgarle su título.

"No me di cuenta de que significaría tanto para mí, pero ahora siento que un agujero en mi corazón se ha curado", dijo. "Mis padres no terminaron la universidad, así que esto fue importante para mí”, agregó la sexagenaria en el comunicado de prensa de la escuela. "Mi esposo y mis cuatro hijas tienen títulos universitarios, así que yo era la única de ellos que no los tenía. Me da una sensación de cierre y logro", finalizó.

Universidad de Estados Unidos reconoce el esfuerzo de mujer

La historia de Joan Alexander conmovió profundamente al decano asociado de la universidad, Justin Dimmel, quien destacó que el compromiso y la dedicación de la adulta mayor sirvieron de inspiración para muchos. "Fue una inspiración para mí, mis compañeros y la clase graduada de 2025", señaló Dimmel, subrayando el impacto que tuvo su historia en la comunidad académica.

Aunque no pudo asistir a la ceremonia de graduación, su hija Tracy y su nieta fueron las encargadas de recibir el diploma en su nombre el 11 de mayo de 2025. Durante este acto, la presidenta de la universidad, Joan Ferrini-Mundy, expresó su reconocimiento por el legado que Alexander deja, tanto en la institución como en su comunidad. Tracy, emocionada, compartió que para ella y su familia fue un momento de orgullo profundo: "Todo el mundo estaba tan contento de haber podido ayudar a que esto ocurriera. Realmente he sentido que mi madre fue vista y reconocida", dijo.

