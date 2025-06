Inmigrante mexicano y padre de 10 hijos es detenido por ICE cuando se dirigía a su trabajo de construcción en EEUU

José Martínez, un inmigrante mexicano y padre de 10 hijos, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la comunidad de Charlotte, Carolina del Norte, en Estados Unidos. El hombre fue interceptado mientras se dirigía a su trabajo en construcción.

El inmigrante mexicano llevaba una vida tranquila, sin antecedentes penales y con una rutina laboral constante. Sin embargo, su detención, ocurrida el 14 de mayo, sorprendió a sus familiares, quienes aseguran que no se le permitió ejercer sus derechos durante el procedimiento. A través de una videollamada, José logró comunicar que estaba detenido, aunque no comprendía bien su situación, dejando a su familia en estado de incertidumbre.

Detención inesperada del inmigrante mexicano

La esposa de José, que prefirió mantener su anonimato por seguridad, compartió la angustia que atraviesan desde la detención. “Mis hijos pequeños no entienden por qué su papá no está con ellos. Es muy frustrante tratar de explicar que solo fue a trabajar y aún no ha regresado”, manifestó durante una rueda de prensa organizada por la Carolina Migrant Network.

La hija mayor, Johanna Martínez, quien recibió la noticia mientras estaba en Columbia, Carolina del Sur, viajó de inmediato a Charlotte y luego a Georgia, donde José fue trasladado al Stewart Detention Center. Johanna narró la desgastante experiencia que atraviesan. Indicó que su padre fue trasladado bajo condiciones precarias, sin acceso a alimentos durante casi dos días. Además, indicó que esperó hasta cinco horas para poder verlo en las instalaciones de Stewart, un centro alejado y difícil de acceder.

Familia del inmigrante mexicano lanza campaña

Los detenidos en Carolina del Norte suelen ser enviados a centros en Georgia como el Stewart Detention Center o el Folkston ICE Processing Centre. Estos lugares presentan barreras significativas para las familias, desde la falta de transporte público hasta restricciones severas en las visitas. El aislamiento es una de las mayores problemáticas, pues limita el contacto con seres queridos y el acceso a asistencia legal.

El abogado de inmigración, Marty Rosenbluth, denunció que estos centros están diseñados para mantener a los detenidos aislados. “El aislamiento es un gran problema, las personas quedan separadas de sus seres queridos, y muchas veces sin la posibilidad de verlos”, explicó.

Para enfrentar estos desafíos, la familia Martínez ha contratado abogados y lanzó una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos legales que demanda el proceso migratorio. Johanna mantiene la esperanza firme: “Papá, te quiero mucho. Ya sé que tardé seis horas en llegar a Georgia, pero cada fin de semana estaré ahí. Con Dios de nuestro lado, tú vas a salir pronto”.

