Cuáles son las nuevas leyes que Ron DeSantis firmó para cambiar el horario escolar en Florida desde mayo 2025

Desde mayo de 2025, el sistema educativo de Florida experimenta una transformación significativa tras la promulgación de un conjunto de leyes impulsadas por el gobernador Ron DeSantis. Entre las más destacadas, se encuentra la revocación de la normativa que establecía un horario de entrada obligatorio para escuelas intermedias y secundarias. Con la firma de la ley SB 296, los distritos escolares recuperan el control sobre la organización de sus jornadas.

La nueva legislación, aprobada por unanimidad en ambas cámaras estatales, suprime el mandato que desde 2023 exigía que las escuelas secundarias comenzaran sus clases no antes de las 8:30 a.m. y las intermedias a partir de las 8:00 a.m. Con este cambio, el estado devuelve a los distritos la capacidad de adaptar los horarios escolares a las realidades particulares de cada comunidad.

Ron DeSantis revoca norma estatal sobre horarios escolares en Florida

El punto más destacado de este paquete legislativo es la ley SB 296, que modifica por completo la estructura horaria en las escuelas públicas del estado. Durante dos años, Florida se mantuvo bajo una regulación que obligaba a retrasar el inicio de clases en niveles intermedio y secundario, medida basada en estudios sobre la salud mental y el rendimiento académico de los adolescentes.

A partir de ahora, cada distrito podrá definir su calendario de clases de acuerdo con sus necesidades logísticas y sociales. Según la oficina del gobernador, la modificación busca fortalecer la autonomía educativa y eliminar trabas administrativas. En ese sentido, DeSantis aseguró que la ley respeta el derecho de las comunidades locales a decidir cómo y cuándo organizar sus jornadas escolares.

Nuevas leyes educativas en Florida: las otras reformas firmadas por Ron DeSantis

La eliminación de los horarios fijos no fue la única medida adoptada por el gobernador. El paquete firmado incluye un total de siete leyes con enfoques variados. Una de ellas facilita la participación de estudiantes educados en el hogar en actividades deportivas de escuelas públicas. Otra norma refuerza los protocolos de seguridad, exigiendo notificación inmediata a las escuelas cuando un miembro del personal enfrenta cargos criminales.

Además, se aprobaron reformas relacionadas con el acceso seguro de los estudiantes a pie o en bicicleta, nuevas exigencias para el personal de trabajo social escolar, y un marco para la evaluación de programas de reenganche educativo, destinados a jóvenes que interrumpieron sus estudios. Estas normativas buscan actualizar el sistema educativo de Florida de manera integral, considerando factores de bienestar, seguridad y participación.

Estados Unidos observa el modelo educativo de Florida bajo el liderazgo de Ron DeSantis

La revocación de los horarios escolares obligatorios recibió reacciones mixtas entre padres, educadores y expertos. Algunos celebraron el regreso de la flexibilidad local y la eliminación de una carga burocrática que, en muchos casos, no se ajustaba a las condiciones reales del distrito.

Organizaciones dedicadas a la salud infantil recordaron que el horario tardío promovía mejores hábitos de sueño y rendimiento académico. Por su parte, asociaciones de padres y directores escolares valoraron positivamente el retorno de decisiones clave al nivel local. De aquí en adelante, cada distrito deberá evaluar cuidadosamente los beneficios y desafíos que representa el nuevo marco legal.