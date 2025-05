California: cuáles son las multas para a los conductores por no usar el cinturón de seguridad

La ley que obliga el uso del cinturón de seguridad en California es estricta y tiene como objetivo principal reducir las consecuencias de los accidentes de tránsito. La normativa estatal no solo promueve una cultura de prevención, sino que también garantiza que los vehículos estén equipados con los dispositivos de seguridad necesarios para proteger a todos los pasajeros.

El gobernador Gavin Newsom refleja su compromiso con la seguridad vial mediante la imposición de multas y sanciones a quienes incumplen estas normas. Estas penalizaciones funcionan como un mecanismo disuasivo para fomentar hábitos responsables entre conductores y pasajeros.

¿Cuáles son las multas por conducir sin cinturón de seguridad en California?

Según la Sección 27315 del Código de Vehículos de California y otras disposiciones relacionadas, no usar el cinturón de seguridad implica multas que, aunque parecen bajas en su monto base, pueden aumentar considerablemente debido a recargos estatales y condales.

Multa base para mayores de 16 años: 20 dólares, con un costo total que puede llegar entre 162 y 200 dólares tras recargos.

Multa base por infracciones repetidas (mayores de 16 años): 50 dólares.

No usar cinturón o sistema de retención infantil con un menor de 16 años en el vehículo: cerca de 490 dólares. Esta sanción puede aplicarse al conductor, incluso si no es el padre o tutor legal del menor.

Puntos en la licencia: Generalmente, las infracciones por no usar cinturón en adultos no generan puntos, pero las relacionadas con sistemas de retención infantil pueden sumar un punto en el historial del DMV.

¿Pueden incautar tu vehículo en California por no usar cinturón de seguridad?

En California, no se incauta un vehículo como sanción por no usar el cinturón de seguridad. Según la Sección 27315 del Código de Vehículos de California, las multas establecidas por esta infracción son económicas y no incluyen la retención o confiscación del automóvil.

La ley está enfocada en aplicar multas y recargos para incentivar el uso adecuado del cinturón, pero no prevé medidas tan severas como la incautación del vehículo por esta causa.