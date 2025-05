La nueva medida de Gavin Newsom y la Comisión de Transporte de California para garantizar la seguridad de los conductores en las carreteras

El gobernador Gavin Newsom anunció una asignación sin precedentes de casi 1.7 mil millones de dólares a través de la Comisión de Transporte de California (CTC) para reforzar y modernizar las carreteras estatales. Esta iniciativa se enmarca en la agenda de infraestructura Build More, Faster – For All, que busca no solo mejorar la seguridad vial, sino también aumentar la resistencia de la infraestructura ante incendios, tormentas y otros fenómenos climáticos extremos.

El paquete de proyectos incluye desde la rehabilitación de sistemas de drenaje y caminos hasta la construcción de ciclovías y puentes peatonales, con un enfoque en la sostenibilidad y la protección de los usuarios. Además, se destinan fondos específicos para reparar daños ocasionados por recientes incendios y eventos climáticos en el sur de California, evidenciando un compromiso con la seguridad y la adaptabilidad del sistema vial ante las crecientes amenazas ambientales.

¿Qué incluyen los proyectos de Gavin Newsom para mejorar la seguridad en las carreteras de California?

La inversión aprobada por la Comisión de Transporte de California (CTC) contempla diversas acciones estratégicas para renovar y asegurar la red vial en distintas regiones del estado. Entre los proyectos destacados se encuentran:

US$195.5 millones para la rehabilitación de la Interestatal 805, que incluye la reparación de carreteras y sistemas de drenaje, además de la construcción de una ciclovía y un puente peatonal en San Diego, Chula Vista y National City.

US$129 millones para reemplazar la instalación de control de vehículos comerciales en la Interestatal 80, cerca de Fairfield, mejorando la infraestructura de seguridad y regulación vehicular.

US$30 millones destinados a la reconstrucción de muros de contención y sistemas de protección de laderas cerca de Big Rock Road en Malibu y en las colinas sobre la Ruta Estatal 1, áreas que sufrieron daños por incendios recientes y lluvias intensas.

Estos proyectos forman parte de un esfuerzo más amplio financiado por la ley estatal SB 1, conocida como la Ley de Reparación de Carreteras y Responsabilidad, que asigna cerca de US$5 mil millones anuales a la mejora del transporte en California. Además, complementa recursos federales aportados por la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos (IIJA), que ha inyectado miles de millones en el desarrollo y modernización de infraestructura a nivel estatal.

Declaraciones de Gavin Newsom tras dar a conocer la nueva medida para mejorar la seguridad en las carreteras de California

En el acto oficial para anunciar la asignación de recursos, el gobernador Gavin Newsom destacó la importancia de invertir en infraestructura que no solo garantice la seguridad diaria de millones de californianos, sino que también fortalezca la resiliencia ante futuros desastres.

“Esta inversión monumental pone en marcha los impuestos que pagan los californianos para realizar mejoras críticas que hacen nuestras carreteras más seguras y resistentes ante eventos climáticos extremos”, afirmó Newsom. Resaltó que estos esfuerzos permiten que las comunidades puedan viajar con confianza, contribuyendo al bienestar y la economía estatal.

El gobernador también subrayó la importancia de la colaboración entre las diferentes agencias y niveles de gobierno para acelerar la ejecución de proyectos vitales. “Build More, Faster – For All refleja nuestro compromiso con la innovación y el progreso sostenible, asegurando que California continúe siendo un líder en infraestructura”, añadió.

Impacto y proyección del plan de infraestructura en California

Con esta ambiciosa inversión, California no solo apunta a resolver problemas inmediatos de seguridad vial, sino también a sentar las bases para un sistema de transporte más moderno, accesible y adaptable al cambio climático. La Comisión de Transporte de California juega un papel clave en administrar estos fondos y priorizar proyectos que maximicen beneficios sociales y ambientales.

La combinación de fondos estatales, vía SB 1, y recursos federales provenientes de la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos permite acelerar la construcción y reparación de vías, optimizando tiempos y reduciendo costos. Además, la creación de empleos en sectores relacionados con la infraestructura refuerza la recuperación económica tras años de desafíos.