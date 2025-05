NIH cierra su último laboratorio de experimentación con beagles en Maryland tras más de 40 años de pruebas y denuncias de maltrato

El director de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), Jay Bhattacharya, anunció el cierre de su último laboratorio de experimentación con beagles en el campus del NIH en Maryland. Esta decisión llega después de años de críticas por parte de defensores de los derechos de los animales, quienes acusaron a la agencia de maltratar a miles de perros en experimentos científicos. La polémica se intensificó luego de que el jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), Elon Musk, informara a través de su red social X, que investigaría la financiación de los experimentos con beagles.

Las pruebas llevadas a cabo en este laboratorio fueron objeto de numerosas denuncias por parte de organizaciones como White Coat Waste (WCW), que detallaron cómo más de 2.000 beagles fueron sometidos a experimentos mortales, incluidos procedimientos en los que se les bombeaba bacterias causantes de neumonía, se les desangraba y se les sometía a shock séptico. El presidente de WCW, Anthony Bellotti, celebró el cierre de este laboratorio y elogió la administración por reducir el gasto en investigaciones. “Los contribuyentes y los dueños de mascotas no deberían verse obligados a financiar el maltrato de beagles por parte de los NIH”, comentó Bellotti. "Aplaudimos al presidente por recortar este gasto innecesario de los NIH y seguiremos luchando hasta que desfinancie a todos los laboratorios caninos, tanto en el país como en el extranjero. La solución es simple: ¡Detengan el dinero! ¡Detengan esta locura!", agregó.

El laboratorio y sus pruebas controvertidas en beagles

Durante más de 40 años, los beagles fueron utilizados en experimentos financiados por los NIH. Estos perros eran sometidos a diversas pruebas, en su mayoría dolorosas, que incluían inyecciones de bacterias y otros procedimientos invasivos. La controversia sobre el uso de animales en investigaciones científicas ha estado presente durante años, pero el caso de los beagles ha cobrado especial relevancia debido a la brutalidad de los experimentos.

Más de 2.000 beagles fueron sometidos a experimentos mortales. Foto: Fox News.

El cierre del laboratorio ha sido interpretado como un avance significativo para los defensores de los derechos de los animales. En particular, organizaciones como la organización Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) han aplaudido la medida y han instado al gobierno a continuar con el proceso de modernización de la ciencia, utilizando métodos que no impliquen el sufrimiento de animales. "Estamos encantados de ver que los beagles (de Envigo) que se usaban (en el centro del NIH) ya no se usarán", dijo Kathy Guillermo, vicepresidenta senior de investigaciones de laboratorio de PETA . "Primero descubrimos (Envigo) en una investigación encubierta que finalmente condujo al cierre del centro y a la liberación de 4000 beagles a buenos hogares", enfatizó.

“Le estamos haciendo saber al nuevo director de los NIH la importancia de este paso para modernizar la ciencia", añadió Guillermo, quien destacó que los experimentos realizados en este laboratorio sobre sepsis fueron un “fracaso”.

El futuro de las pruebas con animales

El director del NIH, Bhattacharya, señaló que, tras el cierre de las instalaciones, recibió apoyo de varias organizaciones, incluidas PETA. Según Bhattacharya, el cierre del laboratorio es parte de un esfuerzo por mejorar las prácticas científicas y hacerlas más éticas, un paso hacia el futuro en el que los animales ya no sean utilizados de manera tan cruel en la investigación. "Normalmente, creo que los directores del NIH tienden a recibir amenazas físicas, pero me enviaron flores", dijo Bhattacharya en una entrevista.

Además de este cierre, el gobierno de Estados Unidos, al mando de Donald Trump, ha comenzado a adoptar enfoques más éticos para las pruebas científicas. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha anunciado su intención de eliminar gradualmente el requisito de pruebas en animales, lo que se considera un paso hacia una ciencia más moderna y respetuosa con los derechos de los animales.

El cierre del laboratorio de beagles en el NIH se produce en un contexto en el que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) también ha comenzado a eliminar gradualmente las pruebas en animales. Esto refleja un cambio en la postura gubernamental sobre el uso de animales en investigaciones, en favor de métodos más éticos y modernos que imitan órganos humanos y otros avances científicos que no involucran sufrimiento animal.