Trump sugiere, en medio de las elecciones en Canadá, que el país se convierta en el 51º estado de EE. UU.: "¡Así estaba destinado a ser!"

La relación entre Donald Trump y Canadá no ha sido la más armoniosa. Foto: Composición LR (Financial Times / AFP)

El presidente Donald Trump vuelve a ser el centro de la controversia, esta vez en medio de las elecciones en Canadá. En un mensaje a través de su red social Truth Social, el mandatario sugirió que Canadá debería considerar convertirse en el 51º estado de los Estados Unidos. Trump presentó su propuesta como una solución favorable para ambos países, destacando que la eliminación de barreras comerciales, la reducción de impuestos y un fortalecimiento del poder militar serían solo algunos de los beneficios. "¡Así estaba destinado a ser!", expresó Trump, insinuando que esta integración sería una solución lógica y positiva para ambas naciones.

Canadá se encuentra inmerso en un proceso electoral que definirá a su nuevo primer ministro. Las palabras de Trump reabren el debate sobre la soberanía canadiense y generan preocupaciones en torno a la influencia de Estados Unidos en los asuntos internos del país vecino. A pesar de las críticas, el mandatario defendió su propuesta, subrayando que ya no tiene sentido que Estados Unidos siga subsidiando a Canadá con miles de millones de dólares anuales.

La propuesta de Donald Trump y sus implicancias para Canadá

La idea de que Canadá se convierta en parte de Estados Unidos no es nueva, pero la forma en que Trump la ha planteado ha captado la atención internacional. En su publicación, no solo destacó los beneficios económicos de una integración, sino que también sugirió que la eliminación de impuestos y aranceles en sectores clave como los automóviles, el acero y la energía beneficiaría enormemente a los canadienses. Aseguró que esta unión permitiría un comercio libre y sin obstáculos, con un acceso sin fronteras que cambiaría por completo la dinámica económica de la región.

Donald Trump se pronuncia en redes sobre las elecciones en Canadá. Foto: Truth Social (@realDonaldTrump).

Las reacciones ante estas declaraciones no se hicieron esperar. Mientras algunos seguidores de Trump ven la propuesta como una forma de fortalecer los lazos entre ambos países, otros la consideran una amenaza para la soberanía canadiense. En Canadá, donde las cuestiones de autonomía son un tema de gran importancia, las declaraciones de Trump no han sido tomadas a la ligera. El candidato a primer ministro del Partido Conservador de Canadá, Pierre Poilievre, pidió a Trump que se mantenga al margen de las elecciones en el país. "Presidente Trump, no te metas en nuestras elecciones", publicó en X.

Donald Trump y su relación con Canadá

La relación entre Trump y Canadá no ha sido la más armoniosa. Durante su presidencia, Trump adoptó una postura dura contra su vecino del norte, especialmente en lo que respecta a temas comerciales. Su administración impuso aranceles a productos canadienses, lo que generó un fuerte rechazo en el país. Además, Trump dejó claro en diversas ocasiones que veía a Canadá como un socio económico que debía aportar más a la relación bilateral. Sin embargo, a pesar de estas tensiones, la idea de que Canadá se convierta en un estado de EE.UU. nunca había sido mencionada de manera tan directa hasta ahora.

Uno de los momentos más destacados de esta relación fue una llamada telefónica entre Trump y Mark Carney, un prominente líder político canadiense, en la que Trump mencionó la posibilidad de que Canadá se uniera a Estados Unidos. Aunque Carney no reaccionó públicamente de inmediato, la noticia se filtró rápidamente y causó revuelo. Al ser cuestionado sobre sus comentarios, Trump dejó en claro que no estaba "troleando", sino que creía firmemente que una integración de Canadá a EE.UU. sería algo positivo para ambos países.

Elecciones en Canadá

El contexto político de Canadá ha estado marcado por una serie de eventos que han afectado las dinámicas internas del país. En marzo de este año, Mark Carney, dos veces ex banquero central, asumió el liderazgo del Partido Liberal de Canadá tras la renuncia de Justin Trudeau. Poco después, Carney convocó elecciones generales anticipadas para el 28 de abril, lo que dio inicio a un periodo de intensa campaña política. Esta convocatoria respondió a varios factores, incluyendo la creciente presión de líderes políticos que pedían una votación tras la salida de Trudeau, así como la guerra comercial iniciada por los aranceles impuestos por Trump a Canadá.

Las elecciones federales canadienses se celebrarán bajo un sistema de mayoría simple, donde el líder del partido con más escaños en la Cámara de los Comunes se convierte en primer ministro. Los principales contendientes en la carrera son Carney, el líder del Partido Conservador, Pierre Poilievre, y el líder del Nuevo Partido Democrático (NDP), Jagmeet Singh. Además, el Bloc Québécois y el Partido Verde también estarán representados, cada uno con su propia agenda. En un giro sorprendente, las encuestas recientes indican que los liberales han recuperado terreno y lideran las preferencias con un 42,5% de apoyo, mientras que los conservadores tienen un 38,9%.