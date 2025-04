En un sorprendente y heroico rescate, un perro policía K-9 localizó a un niño de 8 años con autismo que había escapado de su casa en Massachusetts, Estados Unidos, y se encontraba atrapado en un arroyo. El menor, que tiene una condición no verbal, había huido sin que su familia se diera cuenta, lo que generó una alerta inmediata en la comunidad local.

El caso, ocurrido el 28 de abril, resalta la importancia de las unidades especializadas en rescates, en particular, los perros K-9 entrenados para detectar rastros en situaciones extremas. La operación fue posible gracias a la colaboración entre los oficiales locales y el fiel compañero canino, Titan, que jugó un papel crucial en el hallazgo del niño, quien se encontraba parcialmente sumergido en agua. Afortunadamente, el niño fue encontrado con vida y no sufrió heridas graves, aunque fue trasladado al hospital para una evaluación médica de rutina.

El rescate de un niño de 8 años con autismo

El menor, conocido por su familia como un niño con autismo no verbal, escapó de su casa a través de una ventana del primer piso sin que nadie lo notara. La madre del niño, al percatarse de su desaparición, contactó a las autoridades alrededor de las 3:58 p.m. Inmediatamente, las unidades de la policía de Milford comenzaron la búsqueda en los alrededores de la vivienda. Durante las primeras horas, las autoridades no pudieron localizar al niño debido a su condición de no poder comunicarse ni pedir ayuda.

Fue en ese momento que entró en acción el equipo especializado de rastreo con perros K-9. Titan, un perro de trabajo altamente entrenado, mostró un interés inusualmente elevado en un arroyo cercano. El rastreo realizado por Titan y su manejador, el oficial Brian Sanchioni, condujo al hallazgo del niño, quien estaba aferrado a un árbol dentro del agua, a aproximadamente 600 pies del lugar de su escape.

Reacciones familiares y reconocimiento institucional

La familia del niño reaccionó con gran alivio al saber que el menor había sido encontrado sano y salvo. La hermana del niño expresó su agradecimiento al equipo de rescate, destacando que sin la intervención de Titan, el desenlace podría haber sido mucho más trágico. "Creo que sin ese perro no habríamos podido encontrar a mi hermanito", comentó la joven, quien no pudo ocultar su emoción al reunirse con el niño tras el rescate.

El jefe del Departamento de Policía de Milford, Robert Tusino, también agradeció públicamente el trabajo del equipo canino y subrayó la importancia de los perros K-9 en este tipo de situaciones. "Estamos muy agradecidos por un resultado tan positivo. En casos como este, donde la persona afectada no puede pedir ayuda, tener un equipo como Titan es invaluable", afirmó Tusino.

La importancia de los perros K-9 en rescates especiales

Este incidente pone en evidencia el crucial papel que los perros K-9 desempeñan en los rescates de personas con condiciones especiales, como el autismo, Alzheimer o demencia. A menudo, estos individuos no responden a llamados ni piden auxilio, lo que complica su localización. En este contexto, los perros entrenados tienen la capacidad de rastrear olores en terrenos difíciles y en circunstancias que pondrían en riesgo el éxito de una búsqueda convencional.

El trabajo de Titan demuestra cómo los perros pueden ser un recurso invaluable en situaciones de emergencia, cuando los métodos tradicionales de búsqueda no son suficientes. Las habilidades de los perros K-9 son esenciales para salvar vidas y proporcionar una respuesta rápida en momentos críticos.

Desapariciones de personas con autismo en Estados Unidos

Las estadísticas sobre la desaparición de personas con autismo subrayan la necesidad de contar con recursos de búsqueda especializados. Según la National Autism Association (NAA), aproximadamente el 49% de los niños con trastorno del espectro autista (TEA) han intentado escapar de un entorno seguro en algún momento. Los casos de fuga son especialmente peligrosos debido a que la mayoría de los niños con autismo no responden cuando se les llama o no buscan ayuda, lo que aumenta significativamente los riesgos de accidentes.

Los informes también señalan que el ahogamiento es la causa principal de muerte en estos casos, representando entre el 71% y el 91% de las muertes en niños con TEA que se han escapado. Por lo tanto, es esencial mejorar las estrategias de rescate y aumentar la formación de equipos especializados en el rastreo de personas con autismo y otras condiciones similares.