Vecinos de un barrio en Nueva York buscan a la persona que rocía líquidos y lanza huevos desde el segundo piso de un edificio

El moderno barrio de Williamsburg ha captado la atención local, luego de que varios peatones denunciaran ante la Policía ser rociados con líquidos extraños o les han tirado huevo cuando pasaban cerca del edificio Edge Community Apartment en Kent Avenue. Los vecinos de la zona presumen que el sujeto implicado sería un inquilino del segundo piso.

"El edificio no ha hecho nada al respecto. No les importa", "No queremos que nos golpeen con nada. Es ridículo, está empeorando cada vez más", declararon dos residentes del inmueble para The Post. Según un testigo, el agresor sería una adulta mayor "de cabello rosado" que al parecer está "enojada".

Nueva York: peatones evitan caminar por la avenida en Williamsburg

En diciembre del 2024, una joven que cruzaba la calle fue rociada por un líquido extraño, a las horas, la mujer realizó una denuncia indicando que el fluido le causó quemaduras químicas después de que la salpicaran. Otra víctima, sostuvo que el líquido que lo llegó a alcanzar olía a "lejía mezclada con cloro". Ante las constantes denuncias, los afectados se llamaron al 911, pero no dieron pudieron ubicar el piso de donde provenía los ataques.

La acera de la avenida Kent Avenue en Williamsburg registra manchas de cloro, la policía se encuentra investigando el caso.

En la acera de la Kent Avenue se puede visualizar como manchas grises, cerca a un buzón de desagüe, revelan el punto en el que varias personas fueras perjudicadas.

La policía de Nueva York se encuentra investigando el caso

Clifton Management, portavoz de la policía estadounidense declaró que se encuentran trabajando en el caso: "Estamos al tanto del incidente ocurrido y estamos cooperando plenamente con las autoridades para solucionarlo lo antes posible. Dado que se trata de una investigación activa del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), no podemos ofrecer más comentarios en este momento”.

Por otro lado, el gerente de la tienda Brooklyn Harvest Market, Josué Cortorreal, advirtió a sus trabajadores de tomar las precauciones del caso cuando se dirijan a su centro de labores, según The Post. Los vecinos de los edificios cercanos han creado nuevos chats grupales para dar con el paradero del implicado.