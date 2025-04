El delantero ruso de los New York Rangers, Artemi Panarin, y MSG, la empresa propietaria del equipo, llegaron a acuerdos financieros con una empleada del club, después de que ella acusara a Panarin de agresión sexual en una habitación de hotel en 2023, según informó el medio The Athletic.

La mujer, cuya identidad no fue revelada en el informe, pactó acuerdos con Panarin y MSG Sports que incluían cláusulas de confidencialidad y de no reconocimiento de responsabilidad; posteriormente dejó la compañía. Un representante de MSG afirmó al medio The Post: "El asunto se ha resuelto". La mujer también expresó: "El asunto ha sido resuelto”.

La presunta agresión sexual de Artemi Panarin ocurrió en diciembre de 2023 durante un viaje de los Rangers, según informaron dos fuentes del equipo al medio. La mujer denunciante afirmó que Panarin le quitó su teléfono después de una reunión posterior al partido y le dijo que solo se lo devolvería si ella lo acompañaba a su habitación de hotel.

Una vez allí, la mujer alegó que Panarin la inmovilizó sobre la cama, pero ella logró empujarlo, recuperar su teléfono y salir del lugar. El miércoles 16 de abril, los Rangers anunciaron que Panarin había sido nombrado el Jugador Más Valioso (MVP) del equipo para la temporada 2024-25. Tanto la liga como los Rangers se negaron a confirmar si Panarin recibió alguna sanción relacionada con el incidente, según The Athletic.

La NHL y los New York Rangers realizaron una revisión interna sobre denuncia contra Artemi Panarin

El club contrató a una firma de abogados externa para llevar a cabo una investigación independiente, de la cual la Liga fue debidamente informada. Luego, la National Hockey League (NHL) consideró el asunto cerrado, según un comunicado oficial.

Esta no es la primera vez que Artemi Panarin está vinculado a un cargo de agresión. En febrero de 2021, Panarin dejó el equipo por razones personales tras la publicación en un periódico ruso de acusaciones sobre su presunta participación en un altercado físico con una mujer en Letonia durante ese mismo año.

Los Rangers desmintieron las acusaciones en ese momento, calificándolas como una "táctica de intimidación" en respuesta a los comentarios de Panarin sobre la política rusa.

¿Quién es Artemi Panarin?

Artemi Panarin, quien fue nombrado MVP del equipo para la temporada 2024-25 el miércoles, lidera a los Rangers con 89 puntos (37 goles y 52 asistencias) en 79 partidos disputados esta temporada. Nueva York ha quedado fuera de los playoffs y concluirá la temporada regular jugando en casa el jueves por la noche contra los Tampa Bay Lightning.

El jugador ruso, cuatro veces seleccionado al All-Star, ha acumulado un total de 870 puntos (302 goles y 568 asistencias) en 751 partidos jugados con los Chicago Blackhawks (2015-2017), Columbus Blue Jackets (2017-2019) y los Rangers.