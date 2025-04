¿Qué causó la caída del helicóptero que mató a 6 personas en Nueva York? Posibles teorías de la tragedia en el río Hudson

El pasado jueves 10 de abril, el helicóptero Bell 206, perteneciente a la empresa New York Helicopter, se estrelló sobre el East River, en Nueva York, generando alarma entre residentes y autoridades. El siniestro, que ocurrió a plena luz del día, ha puesto bajo la lupa los protocolos de seguridad aérea en uno de los destinos turísticos más transitados del mundo.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente sucedió luego de que la nave mostrara una trayectoria errática captada por el sistema Fligh Radar. Testigos afirmaron haber escuchado sonidos extraños provenientes del motor minutos antes del impacto. Las investigaciones preliminares apuntan a un posible fallo mecánico como causa principal del incidente.

Posibles causas del accidente de helicóptero en Nueva York

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) han desplegado equipos especializados para determinar las circunstancias exactas del siniestro. Ambas entidades trabajan en conjunto con ingenieros y técnicos de New York Helicopter para recolectar evidencia clave, como grabaciones de la caja negra y datos del mantenimiento reciente.

Una de las hipótesis que cobra fuerza en torno al accidente es la posible escasez de combustible. Así lo indicó Michael Roth, director ejecutivo de New York Helicopter, en declaraciones al periódico británico The Telegraph. Roth reveló que “el piloto se comunicó para informar que estaba descendiendo y que requería reabastecimiento de combustible”. Sin embargo, advirtió que no se excluyen otras posibilidades, como una colisión con un ave o una avería en las palas del rotor principal.

En entrevista con el New York Post, Michael Roth subrayó que, tras analizar los videos disponibles del accidente, notó una irregularidad. “Las hélices del rotor principal no estaban en el helicóptero”, sostuvo. Roth explicó que este tipo de falla es algo que jamás había presenciado en sus tres décadas de trayectoria en la industria aérea. “Lo único que puedo imaginar, aunque no tengo certeza alguna, es que pudo haber una colisión con un ave o una falla en las palas del rotor principal. No lo sé”, expresó con preocupación.

De acuerdo con los datos proporcionados por Flight Radar, el helicóptero Bell 206 había estado volando durante unos 15 minutos y había recorrido cerca de seis kilómetros cuando ocurrió el accidente. Varios testigos dijeron al New York Post que el hecho se desarrolló en apenas unos segundos. Por su parte, Michael Roth contó al Wall Street Journal que justo antes del siniestro comenzó a recibir una gran cantidad de mensajes, y uno de sus pilotos le comunicó que vio la aeronave siniestrada "de cabeza" instantes antes de que se precipitara.

PUEDES VER: Cámaras captaron el momento preciso en que helicóptero se estrelló en el río Hudson de Nueva York

Historial de la compañía y preocupaciones sobre seguridad en Nueva York

New York Helicopter, conocida por ofrecer recorridos turísticos sobre Manhattan, acumula ya varios incidentes en su historial operativo. Aunque ninguno tan grave como el actual, organizaciones de Seguridad en el Transporte han señalado en repetidas ocasiones la necesidad de reforzar las medidas de inspección preventiva en este tipo de vuelos comerciales.

Las estadísticas revelan que, en el último año, la compañía reportó tres interrupciones técnicas menores que obligaron a suspender vuelos. Pese a ello, continuó con sus servicios sin mayores consecuencias. Ahora, tras el accidente de helicóptero, expertos exigen una revisión integral de la flota y de las prácticas de mantenimiento, en especial aquellas relacionadas con el sistema de suministro de combustible.