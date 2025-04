Tragedia aérea en Nueva York: empresa del helicóptero que dejó 6 muertos ya había tenido tres accidentes en 15 años

Un helicóptero turístico de New York Helicopter Tours cayó en el río Hudson, causando seis muertes, en el accidente más grave de una empresa que ya había registrado incidentes previos. Foto: composición LR

Un helicóptero turístico de New York Helicopter Tours cayó en el río Hudson, causando seis muertes, en el accidente más grave de una empresa que ya había registrado incidentes previos. Foto: composición LR

La tragedia que conmocionó a Nueva York el pasado jueves 10 de abril dejó un saldo de seis muertos, entre ellos una familia española compuesta por el ex CEO de Siemens España, Agustín Escobar, su esposa Mercé Camprubí y sus tres hijos. La aeronave, operada por la empresa turística New York Helicopter Tours, se precipitó al río Hudson tras sufrir un grave fallo mecánico. El piloto, quien también perdió la vida en el accidente, había alertado de la necesidad urgente de aterrizar debido a problemas de combustible, según reveló el director de la compañía, Michael Roth, en una entrevista con 'The Telegraph'.

Las primeras investigaciones apuntan a la pérdida repentina de una aspa, lo que provocó que el rotor principal se desprendiera del fuselaje, dejando al helicóptero sin control. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) analizan si existieron deficiencias en el mantenimiento de la aeronave. La caída en picado ocurrió poco después del despegue, alrededor de las 15:30 horas, en una jornada que debía ser un paseo familiar para admirar las vistas icónicas de Manhattan.

¿Qué ocurrió en el accidente aéreo de Nueva York?

El accidente aéreo en Nueva York ha encendido alarmas sobre la seguridad de los vuelos turísticos en la ciudad. De acuerdo con fuentes oficiales, el helicóptero comenzó a experimentar problemas a los pocos minutos de iniciar el recorrido. El piloto intentó comunicarse para advertir sobre la necesidad de un aterrizaje de emergencia debido a una aparente falta de combustible. Sin embargo, la situación se agravó drásticamente cuando una de las aspas se desprendió, provocando la separación del rotor principal y condenando el aparato a una caída irremediable.

Los seis ocupantes murieron en el acto, sin que los servicios de emergencia pudieran hacer nada para salvarlos. Este trágico episodio involucra a una de las compañías más conocidas en el sector de vuelos turísticos en Nueva York, y ha puesto en tela de juicio la fiabilidad de este tipo de actividades recreativas, que cada año atraen a miles de turistas deseosos de admirar la ciudad desde el cielo.

La empresa detrás del accidente: historial de incidentes

New York Helicopter Tours, empresa responsable del helicóptero siniestrado, no es ajena a los accidentes. En los últimos quince años, la compañía ha registrado tres incidentes previos, aunque ninguno con consecuencias fatales. En 2013, un helicóptero de su flota realizó un aterrizaje forzoso en el mismo río Hudson tras experimentar una pérdida de potencia. Afortunadamente, todos los pasajeros resultaron ilesos.

Dos años después, en 2015, otro helicóptero de la empresa perdió el control a escasos seis metros de altura, chocando contra el suelo. Esa misma aeronave había protagonizado un aterrizaje forzoso en 2010 en Chile debido a una falla en el eje de transmisión. A pesar de definirse como una “industria líder en seguridad” en su página web, el historial de New York Helicopter Tours levanta serias dudas sobre sus protocolos de mantenimiento y supervisión técnica.

Vuelos turísticos en Nueva York

Los vuelos turísticos en helicóptero representan una de las actividades más demandadas por los visitantes de Nueva York. Estas experiencias, cuyo precio oscila entre los 114 y 359 euros por trayecto de aproximadamente quince minutos, ofrecen vistas espectaculares de lugares emblemáticos como la Estatua de la Libertad, Central Park o el Empire State Building.

Sin embargo, tragedias como la ocurrida el 10 de abril intensifican el debate sobre la seguridad de estos vuelos. Según el Equipo de Seguridad de Helicópteros de Estados Unidos (USHST), en 2024 se contabilizaron 78 accidentes de helicópteros en todo el país, dejando 26 víctimas mortales. Las investigaciones actuales buscan esclarecer si factores como el mantenimiento deficiente o la falta de inspecciones rigurosas contribuyeron al accidente.