The People's Union lidera boicot nacional contra Walmart por temas fiscales y retroceso en inclusión. Foto: Ecommerce News

The People's Union lidera boicot nacional contra Walmart por temas fiscales y retroceso en inclusión. Foto: Ecommerce News

Una nueva ola de protestas ha sacudido al gigante minorista Walmart en Estados Unidos. Desde el 7 hasta el 14 de abril, la organización The People's Union lidera un boicot nacional que apunta directamente a la cadena y a sus filiales, como Sam’s Club, Great Value y Equate. Esta movilización no solo cuestiona las prácticas fiscales y comerciales de la empresa, sino también su aparente retroceso en materia de diversidad, equidad e inclusión (DEI).

La campaña, que se desarrolla tanto en tiendas físicas como en plataformas en línea, forma parte de un movimiento más amplio que busca hacer responsables a grandes corporaciones por su papel en la desigualdad económica. The People's Union ya había coordinado protestas similares contra Amazon y Nestlé, y planea continuar con una agenda de acciones que se extenderá hasta julio.

VIDEO MÁS VISTO Impactante incendio consume autobús en plena vía de San Francisco

¿Por qué se genera el boicot contra Walmart en Estados Unidos?

El mensaje de The People's Union es claro: las grandes empresas deben rendir cuentas. Su líder, John Schwarz, ha exigido que Walmart y otras corporaciones:

Paguen su parte justa de impuestos.

Limiten los márgenes de ganancia de los fabricantes.

Restablezcan principios de dignidad humana en todas sus operaciones.

El activismo cobra fuerza en un contexto donde diversas organizaciones también han iniciado boicots contra otras compañías como Target, acusadas de reducir sus compromisos con políticas de diversidad e inclusión. En respuesta, Walmart aseguró ser uno de los mayores contribuyentes del país, y destacó su papel como generador de empleo y donante comunitario, con aportes que superaron los 1.700 millones de dólares en 2023.

¿Qué boicots se planean después del de Walmart?

The People's Union ya tiene una agenda definida de futuras protestas:

Del 18 al 20 de abril: paro económico nacional.

paro económico nacional. Del 21 al 28 de abril: boicot contra General Mills.

boicot contra General Mills. Del 6 al 12 de mayo: segundo boicot a Amazon.

segundo boicot a Amazon. Del 20 al 26 de mayo: segundo boicot a Walmart.

segundo boicot a Walmart. Del 3 al 9 de junio: boicot a Target.

boicot a Target. Del 24 al 30 de junio: boicot a McDonald’s.

Además, otros colectivos han sumado iniciativas propias. Por ejemplo, líderes religiosos afroamericanos promueven un boicot de 40 días contra Target por su retroceso en políticas DEI, mientras que activistas en Minnesota mantienen una protesta indefinida desde febrero.