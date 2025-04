Alerta sanitaria en Colorado: menor de un año contrae sarampión después de un viaje a México

Un bebé menor de un año, residente en Colorado, es el segundo caso confirmado de sarampión en el estado en lo que va del año. El pequeño fue diagnosticado con esta enfermedad tras realizar un viaje a México, donde actualmente se encuentra activo un brote de sarampión. Este caso puso en alerta a las autoridades sanitarias de Colorado, quienes instan a la población a tomar precauciones y a asegurarse de cumplir con el esquema de vacunación recomendado.

El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE) informo que el bebé no estaba vacunado contra el sarampión, ya que no cuenta con la edad mínima para recibir la vacuna MMR (sarampión, paperas y rubéola). Aunque el sarampión es una enfermedad que se puede prevenir con la vacunación, los niños menores de un año, como en este caso, no tienen acceso a esta protección.

Segundo caso de sarampión en Colorado en 2025

El caso del menor diagnosticado con sarampión marca el segundo incidente registrado en Colorado en lo que va del año. El primer caso se había dado a conocer a principios de año. El sarampión, que es una enfermedad altamente contagiosa, esta se había considerado erradicada en muchas regiones debido a la efectividad de la vacuna, pero los brotes internacionales, especialmente en México, aumentaron los riesgos de exposición en áreas cercanas a las fronteras.

El pequeño afectado viajo a México, donde el sarampión tiene una presencia significativa en estas últimas semanas. La enfermedad se transmite por contacto directo con las secreciones respiratorias de una persona infectada. A pesar de que el bebé no mostró síntomas inmediatamente después del viaje, fue diagnosticado a su regreso cuando comenzó a presentar los signos clásicos de la enfermedad.

Posible exposición en hospitales de Colorado

Las autoridades sanitarias de Colorado están tomando medidas para rastrear posibles casos de exposición. Recientemente, el Departamento de Salud Pública emitió una alerta a las personas que pudieran haber estado en contacto con el bebé en el hospital Denver Health, entre las 10:30 a.m. y las 4:30 p.m. el 6 de abril. Las personas que estuvieron en el lugar durante ese periodo deben monitorear cualquier síntoma relacionado con el sarampión, como fiebre, tos, y una erupción característica.

Además de las medidas de rastreo, las autoridades sugieren a los padres asegurarse de que sus hijos reciban la vacuna MMR dentro del calendario recomendado, a partir de los 12 meses. La vacuna es una de las herramientas más eficaces para prevenir el sarampión y evitar su propagación.

¿Qué recomiendan las autoridades en Colorado?

Las autoridades en Colorado recuerdan a los padres y cuidadores la importancia de vacunar a sus hijos en el momento adecuado. La vacuna MMR no solo protege contra el sarampión, sino también contra otras enfermedades potencialmente graves, como las paperas y el rubéola. La inmunización a través de esta vacuna ha sido clave para reducir los casos de sarampión a lo largo de los años, pero con el regreso de los brotes internacionales, la situación cambia.

El CDPHE también recomendó a las personas que planean viajar fuera de los Estados Unidos que revisen las recomendaciones de salud de los países a los que se dirigen, especialmente aquellos con brotes activos de sarampión. Las autoridades resaltan que la vacunación antes de los viajes es crucial para evitar la propagación de la enfermedad.