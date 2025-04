Inmigrantes cristianos en Estados Unidos enfrentan mayor riesgo de ser deportados: un estudio dice que sí

Una investigación difundida por World Relief y Black Alliance for Just Immigration (BAJI) expuso datos preocupantes sobre la situación de los inmigrantes cristianos en Estados Unidos. Según este informe, desarrollado con base en información de Pew Research Center y FWD.us, una parte considerable de la población cristiana convive diariamente con la posibilidad de ser expulsada por la administración de Donald Trump.

El documento, publicado en marzo de 2025 y titulado One Part of the Body, señala que más de 7 millones de ciudadanos estadounidenses cristianos tienen un familiar cercano en riesgo de deportación. Este hallazgo ha despertado inquietud entre líderes religiosos, quienes temen que la fragmentación familiar afecte directamente a la cohesión de sus congregaciones y la salud espiritual de sus miembros.

¿Por qué los inmigrantes cristianos tienen mayor riesgo de deportación en Estados Unidos?

De acuerdo con el estudio elaborado por entidades católicas y evangélicas, 1 de cada 12 inmigrantes cristianos en Estados Unidos se encuentra actualmente en riesgo de deportación o convive con un familiar que enfrenta esa amenaza. Esta proporción alarmante evidencia un problema estructural dentro del sistema migratorio estadounidense.

El informe detalla que el grupo más afectado son los católicos, con un 18% de sus miembros en alguna situación vinculada a la deportación. En tanto, los cristianos evangélicos representan el 6%, mientras que otras denominaciones cristianas conforman el 3%. Estas cifras incluyen tanto a personas que enfrentan procesos migratorios como a aquellas que ya han sido separadas de familiares directos, principalmente cónyuges e hijos menores de edad.

Más inmigrantes en riesgo de deportación en Estados Unidos

El mismo informe de World Relief resalta que los inmigrantes afrodescendientes —en su mayoría originarios de países como Camerún, Eritrea y Etiopía— enfrentan riesgos aún mayores en el actual sistema de inmigración de Estados Unidos. A pesar de representar una fracción mínima del total de inmigrantes, este grupo ha sufrido un trato desproporcionado, especialmente en centros de detención migratoria.

Entre 2013 y 2023, el 76% de los inmigrantes africanos detenidos por las autoridades migratorias estadounidenses fueron deportados, frente a un 52% de promedio general para otras poblaciones. La falta de traductores, el desconocimiento de sus derechos y la escasa representación legal son algunos de los factores que agravan su situación.