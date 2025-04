La Policía ha solicitado la colaboración de cualquier persona que tenga información adicional sobre este sensible incidente. Foto: GuiaFitness

La violencia irrumpió en un evento deportivo en Texas, cuando un joven de 17 años fue apuñalado mortalmente durante una competencia de atletismo.

El incidente ocurrió el último miércoles 2 de abril en una escuela secundaria de Frisco, un suburbio al norte de Dallas, donde estudiantes de varias instituciones del Distrito Escolar Independiente de Frisco participaban en una jornada de atletismo. El ataque ha conmocionado a la comunidad escolar y a los habitantes del estado, que se encuentran atónitos ante la brutalidad de este acto.

¿Quién fue el joven asesinado por su compañero durante una competencia de atletismo?

El joven asesinado en una competencia de atletismo en Texas fue Austin Metcalf, un estudiante de 17 años de la escuela secundaria Memorial en Frisco, un suburbio al norte de Dallas. El incidente ocurrió el 3 de abril de 2025, cuando Metcalf fue apuñalado por su compañero de escuela, Karmelo Anthony, también de 17 años. El ataque tuvo lugar en el marco de una competencia de atletismo en la que participaban estudiantes de varias escuelas del Distrito Escolar Independiente de Frisco.

A pesar de que Metcalf fue trasladado a un hospital cercano tras el ataque, no sobrevivió a las heridas y falleció poco después. La Policía de Frisco detuvo a Anthony, quien enfrentará cargos de asesinato, aunque hasta el momento no se han revelado las causas exactas del altercado que llevó a la violencia. Los detalles sobre los motivos detrás de la pelea no han sido aclarados, y las autoridades están investigando si existía algún tipo de conflicto previo entre los dos jóvenes.

La Policía ha solicitado la colaboración de cualquier persona que tenga información adicional sobre el incidente. Mientras tanto, la comunidad educativa se encuentra conmocionada por el trágico suceso, y el Distrito Escolar Independiente de Frisco ha expresado su pesar y brindado apoyo a los estudiantes y familiares afectados.