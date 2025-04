Escándalo en la Universidad de Columbia: Estudiante acusado de lanzar explosivo molotov apagado desde su dormitorio

El incidente, en Estados Unidos, fue protagonizado por Javen Jovero, de 22 años, un estudiante de la Universidad de Columbia. La institución educativa investiga el hecho. El estudiante es acusado de lanzar un cóctel molotov apagado desde su dormitorio en el campus universitario. El incidente, que ocurrió en la noche del lunes 2 de abril, ha conmocionado a la comunidad universitaria y desatado una rápida respuesta de las autoridades.

El coctel molotov, aunque no explotó, causó alarma entre los estudiantes y personal del campus. Según los informes, el dispositivo fue lanzado desde una ventana de uno de los edificios residenciales de la universidad, lo que generó preocupación por la seguridad dentro de la institución. Las autoridades han asegurado que se están tomando medidas para evitar futuros incidentes.

¿Quién fue el estudiante que lanzó este cóctel molotov apagado desde su dormitorio?

Aunque no se registraron heridos, el incidente protagonizado por Javen Jovero ha generado inquietudes sobre la seguridad en el campus, según informó New York Post. Sin embargo, no se habían presentado denuncias formales antes de este suceso.

El incidente ocurrió el lunes por la noche, generando varias llamadas al 911 de estudiantes alarmados alrededor de las 8.30 p.m. No obstante, la bomba incendiaria improvisada no detonó y no se reportaron lesiones.

El sospechoso de este hecho en la Universidad de Columbia pasó por evaluación psicológica

Tras el incidente, Jovero fue llevado al Hospital Mount Sinai Morningside para una evaluación psiquiátrica. Las autoridades han señalado que el estudiante enfrenta cargos por posesión criminal de un arma y conducta imprudente.

A pesar del clima tenso en el campus debido a la agitación política tras el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre, la policía ha dejado claro que no hay evidencia que relacione a Jovero con dichos eventos. Además, de las detenciones a estudiantes vistos en la última semana en esta casa de estudios.