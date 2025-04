Policía detiene a activista trans por usar baño de mujeres del Capitolio de Florida durante protesta por ley anti LGBTQ

No se tiene información oficial sobre si alguien más ha sido arrestado en el estado de Florida por ley anti LGTB. Foto: difusión

La policía del Capitolio de Florida detuvo a una mujer transgénero por usar un baño exclusivo para mujeres con el fin de lavarse las manos. La detenida, Marcy Rheintgen, originaria de Illinois, fue arrestada el 19 de marzo bajo cargos de allanamiento, según informó el medio Miami Herald, citando una declaración jurada.

La joven de 20 años había enviado cartas a los legisladores, acompañadas de fotos de ella misma, alertando que utilizaría un baño para mujeres en el Capitolio. Este arresto podría ser uno de los primeros derivados de la nueva ley sobre baños públicos aprobada en Florida en 2023.

Detalles de la detención de Marcy Rheingten, la mujer trans detenida por la policía

El día en que Marcy Rheintgen tenía planeado usar el baño de mujeres, dos agentes la esperaron fuera y le dijeron que intentarían ayudarla. A pesar de ello, ella optó por usar el baño como tenía pensado. Dentro del baño, los agentes le informaron que le entregarían una citación para que compareciera ante un juez, lo que evitaría su encarcelamiento. Sin embargo, fue arrestada de todos modos.

Según la declaración jurada de su arresto, los agentes afirmaron que Rheintgen no cumplía con los requisitos necesarios para recibir la citación. La mujer transgénero reconoció que se mostró algo "desafiante" al interactuar con los agentes y sugirió que podría volver a utilizar el baño exclusivo para mujeres.

Finalmente, Rheintgen, quien se describe como una conservadora moderada, fue liberada de la cárcel bajo fianza aproximadamente 24 horas después de su arresto. Aunque lamentó la experiencia y no creía que realmente sería detenida, regresó a su escuela. Sin embargo, mencionó que ahora debe encontrar la manera de regresar a Florida para asistir a más audiencias judiciales.

Los descargos de Marcy Rheingten, antes de ser detenida por la policía

Marcy Rheintgen expresó que Florida se ha convertido en un “hogar lejos del hogar” para ella y reconoció que la situación la había dejado profundamente perturbada. En una carta enviada a los legisladores del estado del sol antes de su detención, expresó que en el fondo de sus corazones "saben que esta ley es incorrecta e injusta”.

Además, subrayó su firme creencia de que las personas transgénero también son humanas y que no deberían ser objeto de arrestos o persecuciones por ejercer sus derechos básicos. "Sé que en el fondo de tu corazón sabes que las personas transgénero también somos humanas, y no puedes arrestarnos", continuó. En su declaración, también resaltó su sentido de dignidad. Por todo ello, se mostró confiada en que no sería detenida.

La ley sobre el uso de baño públicos en Florida

En el año 2023, los legisladores de Florida aprobaron una ley que penaliza a aquellas personas que utilicen baños en prisiones, escuelas o edificios públicos cuyo género no coincida con su sexo de nacimiento. Asimismo, no está claro si alguien más ha sido arrestado en el estado de Florida.

Este proyecto de ley se presentó junto a otras medidas consideradas anti-LGBTQ, como una que prohíbe que los menores reciban tratamientos médicos para la disforia de género, y otra que, según sus opositores, podría provocar el cierre de espectáculos de drag.