Florida: mujer gana US$1 millón en juego de raspadito tras descubrir una moneda de la suerte bajo una moto

En una historia digna de los más grandes relatos de suerte, una residente de Ocklawaha, Florida, ha vivido un giro inesperado en su vida tras encontrar una moneda bajo su motocicleta. Sarah Mallory, como si de un símbolo de buena fortuna se tratara, encontró una moneda de diez centavos que la impulsó a comprar un boleto de lotería.

Unos momentos después, rasparía el boleto de "Monopoly Secret Vault", un juego de raspa y gana, y descubriría que había ganado la impresionante cifra de US$1 millón. Este premio ha marcado un antes y un después en su vida, convirtiéndola en la protagonista de una historia de suerte que ha dado la vuelta a los titulares en el estado de Florida.

¿Quién es la mujer de Florida que ganó US$1 millón en un raspadito por una moneda de la suerte?

Sarah Mallory, una mujer residente en Ocklawaha, Florida, pasó de ser una desconocida a convertirse en un nombre conocido en las noticias locales gracias a su sorprendente victoria. El juego "Monopoly Secret Vault", conocido por ofrecer premios millonarios a quienes tienen la suerte de raspar los números correctos, le brindó a Mallory una cantidad que muchos solo podrían soñar.

La ganadora explicó que sucedió en los momentos previos a jugar la lotería: "Al ingresar a la tienda, notamos que una moneda brillante de diez centavos había caído sobre cabezas debajo de nuestra Harley. A mi esposo y a mí nos encanta coleccionar monedas de diez centavos, y ese símbolo lo cambió todo, animándonos a comprar un boleto", según CBS12.

¿Hubo otro ganador millonario en el juego del raspadito en Florida?

Otro caso de un ganador del raspadito se vivió semanas atrás cuando Bryan Hyers, de 50 años, obtuvo un premio de US$ 2 millones en el mismo juego, Monopoly Secret Vault. Hyers decidió tener el monto ganado en un único pago de US$ 1,153.865. Mientras, el vendedor tendrá una comisión extra de US$ 4.000.

El billete que compró Hyers fue de US$10. Aquel juego otorga cuatro premios mayores de US$2 millones. La cuota general suele ser entre 1 a 3.41.