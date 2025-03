Malas noticias para inmigrantes en Texas: cancelación de la defensa legal afectaría a más de 26,000 niños migrantes

Miles de niños inmigrantes en Texas no podrían tener un tutor legal en Estados Unidos por medida de Donald Trump. Foto: Composición LR/Rolling Stone

Miles de niños inmigrantes en Texas no podrían tener un tutor legal en Estados Unidos por medida de Donald Trump. Foto: Composición LR/Rolling Stone

La reciente cancelación de contratos de la administración Donald Trump con organizaciones que brindan asistencia legal a menores inmigrantes no acompañados en Texas y Estados Unidos ha dejado a miles de niños en una situación crítica. Según Telemundo Austin, solo en los primeros meses de 2025, más de 23,000 menores intentaron cruzar la frontera sin compañía, y ahora enfrentan un futuro incierto.

La decisión de eliminar el apoyo legal podría afectar a aproximadamente 26,000 niños inmigrantes que dependían de estos recursos para litigar sus casos de asilo.

VIDEO MÁS VISTO Inician Labores de Rescate Tras Derrumbe de Edificio en Bangkok Durante Terremoto Créditos: Policía Real Tailandesa vía Storyful.

¿Qué sucederá con los niños inmigrantes en Texas y Estados Unidos?

De acuerdo con Telemundo Austin, expertos advierten que sin representación legal, muchos de estos menores inmigrantes en Texas y Estados Unidos “comenzarán a forzadamente empezar a trabajar y buscar futuro no teniendo un estatus legal, teniendo habido la posibilidad de poder obtener una protección”

Haim Vásquez, abogado de inmigración, enfatiza que la falta de apoyo legal puede llevar a consecuencias graves para estos niños, quienes ya han enfrentado traumas significativos en su travesía hacia Estados Unidos. La situación se complica aún más para aquellos que han sobrevivido a condiciones extremas y redes de tráfico de personas.

Consecuencias de la eliminación de defensa legal para menores inmigrantes en Texas y EEUU

La eliminación de los contratos con organizaciones que proporcionan abogados para los menores no acompañados ha generado preocupación entre activistas y defensores de los derechos humanos. Julie Contreras, de United Giving Hope, expresó su descontento, afirmando que la falta de representación legal es un reflejo de "mentalidades de odio y racismo" que no deberían tener cabida en Estados Unidos.

A pesar de la cancelación de contratos, existen organizaciones sin ánimo de lucro que continúan brindando asistencia legal a los menores inmigrantes no acompañados. Vásquez subraya la importancia de no abandonar los casos y buscar ayuda a través de estas entidades, ya que la defensa legal es crucial para evitar órdenes de deportación y garantizar que los menores tengan la oportunidad de presentar sus casos en corte.

United Giving Hope, a través de su operación Save The American Children Of America, se dedica a ayudar a los menores inmigrantes no acompañados a obtener la defensa legal necesaria y reunificarse con sus familias. Contreras destaca que muchos de estos niños llegan a la frontera en busca de seguridad y una vida mejor, y es fundamental que reciban el apoyo adecuado para lograrlo.