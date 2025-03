¡Confirmado! Estas son las 14 agencias que Flagstar Bank cerrará en Nueva York para reducir costos

Flagstar Financial anunció el cierre de 60 sucursales y 20 locales para clientes privados en 2025, buscando reducir costos operativos de alquiler y personal. Foto: La Nación

Flagstar Bank anunció que cerrará 60 sucursales y 20 locales para clientes privados en 2025. Esta medida tiene como objetivo reducir los costos de alquiler, personal, mantenimiento y servicios públicos.

Flagstar Bank, uno de los 30 bancos más grandes de Estados Unidos, cuenta con aproximadamente 100.000 millones de dólares en activos. Tiene una presencia significativa en el noreste y el medio oeste, así como en el sureste y la costa oeste de Estados Unidos.

¿Cuáles son las 14 agencias que Flagstar Bank cerrará en Nueva York para reducir costos?

El cierre de las sucursales bancarias se está llevando a cabo en tres fases y ya ha comenzado. Según los informes presentados ante la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), 28 sucursales de Flagstar ya han cerrado o cerrarán próximamente. Las sucursales de Flagstar Bank que cerraron en Nueva York o lo harán pronto son:

247-53 Jamaica Avenue, Bellerose

720 Grand Boulevard, Deer Park

41-11 Bell Boulevard, Bayside

8622 Bay Parkway, Brooklyn

2335 New Hyde Park Road, New Hyde Park

97-77 Queens Boulevard, Rego Park

3425 Veterans Memorial Highway, Ronkonkoma

5770 Hylan Boulevard, Staten Island

134-40 Springfield Boulevard, Springfield Grdns

4246 Broadway, New York

1214 Castleton Avenue 4, Staten Island

832 Jewett Avenue J, Staten Island

31-06 Farrington Street, Whitestone

93-22 Jamaica Avenue, Woodhaven

Dado que se prevé el cierre de 60 sucursales de Flagstar este año, se anunciarán oficialmente más ubicaciones en el transcurso del año.

Sucursales de Flagstar Bank cerrarán en Nueva Jersey

De acuerdo con el artículo de The Street, las sucursales de Flagstar Bank que cerraron en Nueva Jersey o lo harán pronto son:

1887 Morris Avenue, Union

155 Central Avenue, East Newark

23 Little Falls Road, T Fairfield

Despidos de empleados de Flagstar Bank

Como resultado de los cierres de sucursales, Flagstar Bank también despidió a numerosos empleados. Ante esta situación, la Ley de Notificación de Ajuste y Reentrenamiento de Trabajadores (WARN) exige que las empresas que atraviesan este tipo de cambios emitan un aviso público para anticipar la medida al departamento de trabajo del estado.

Este mes, según informó CBS News, Flagstar Bank presentó un aviso a los funcionarios del estado de Michigan sobre el despido de 424 empleados en el área metropolitana de Detroit, que se llevará a cabo entre el 22 de abril y el 9 de mayo. Todos ellos trabajan en la planta de Corporate Drive en Troy, condado de Oakland, y se sumarán a los 113 empleados que fueron despedidos el otoño pasado.

Flagstar Bank: uno de los bancos más grandes de Estados Unidos

De acuerdo con The Street, Flagstar Bank se encuentra entre los 30 bancos más grandes de Estados Unidos, con aproximadamente 100.000 millones de dólares en activos. Tiene una amplia presencia en el noreste y el medio oeste, así como en el sureste y la costa oeste. Fue formada a través de la venta de Flagstar Bank a New York Community Bank (NYCB) en diciembre de 2022. Tras la fusión en octubre de 2024, NYCB cambió su nombre a Flagstar Financial (NYSE: FLG).

Desde la finalización del acuerdo, el banco combinado ha estado reestructurándose activamente para establecer una base financiera más sólida y volver a la rentabilidad. Por ejemplo, el otoño pasado vendió una parte significativa de su negocio hipotecario a Mr. Cooper Group (COOP) por 1.300 millones de dólares. Esta operación tenía como objetivo liberar capital y sanear sus finanzas.

Además, Flagstar Financial ha tomado medidas significativas para reducir costos, incluyendo despidos y el cierre de sucursales.