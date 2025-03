Alerta en Nueva York: reportan que una persona infectada con el virus del sarampión viajó en el tren Amtrak

Una persona infectada con el virus del sarampión viajó en el tren Amtrak Northeast Regional 175, exponiendo potencialmente a los pasajeros en la ciudad de Nueva York. El tren realizó paradas en Nueva York, Filadelfia y Washington, DC, antes de que la persona infectada acudiera a una clínica de atención urgente en DC el 23 de marzo.

Se han identificado lugares de posible exposición en Washington D. C., como el vestíbulo de Amtrak en Union Station y MedStar Urgent Care en Adams Morgan.

¿Qué se sabe sobre la persona con sarampión que viajó en el tren Amtrak, Nueva York?

De acuerdo con Fox New York, una persona infectada con el virus del sarampión viajó en el tren Amtrak Northeast Regional 175, poniendo en riesgo a los pasajeros en la ciudad de Nueva York. Los funcionarios de salud han confirmado el caso e instan a quienes hayan estado en contacto con el individuo a consultar a un médico, especialmente si no han sido vacunados.

Según las autoridades, la persona estuvo en el tren desde las 7.30 p. m. hasta la 1.30 a. m. del 19 de marzo y ya mostraba síntomas en ese momento. El tren salió de Boston e hizo paradas en Nueva York, Filadelfia y Washington D. C., antes de que la persona infectada acudiera a una clínica de atención urgente en DC el 23 de marzo.

Este año se han reportado casi 400 casos de sarampión en 18 estados, y el virus sigue propagándose. En Washington D. C., se han identificado lugares de posible exposición, como el vestíbulo de Amtrak en Union Station y MedStar Urgent Care en Adams Morgan.

Advertencia de las autoridades sobre virus del sarampión en el tren Amtrak, Nueva York

Según Fox New York, Union Station y Adams Morgan han sido señalados como posibles lugares de exposición al sarampión. Las autoridades sanitarias recomiendan que quienes estuvieron en estos lugares durante los siguientes horarios estén atentos a los síntomas:

Tren Amtrak Northeast Regional 175 (dirección sur)

19 de marzo, de 19.30 a 01.30

19 de marzo, de 19.30 a 01.30 Vestíbulo de Amtrak, Estación Union

50 Massachusetts Ave NE, Washington D. C. 20002

19 de marzo, de 23.00 a 01.30

MedStar Urgent Care Adams Morgan

1805 Columbia Rd NW, Washington D. C. 20009

22 de marzo, de 19.00 a 23.00

Cualquier persona que haya estado en estos sitios debe ponerse en contacto con un médico, especialmente si no ha sido vacunada. No se ha especificado el lugar exacto de embarque del individuo, pero se sabe que el tren viaja desde Boston, Massachusetts, hacia Washington D. C., realizando paradas en la ciudad de Nueva York y Filadelfia.

¿Cómo se propaga el sarampión y cuáles son los signos?

En Estados Unidos, los casos y brotes de sarampión generalmente se atribuyen a personas que contrajeron la enfermedad en el extranjero. Esta puede propagarse, particularmente, en comunidades con bajas tasas de vacunación.

La mejor forma de prevenir el sarampión es vacunarse contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR). La primera dosis se recomienda para niños entre 12 y 15 meses, y la segunda, entre los 4 y los 6 años. El sarampión afecta primero el tracto respiratorio y luego se propaga por todo el cuerpo, causando fiebre alta, secreción nasal, tos, ojos rojos y llorosos, así como sarpullido.

El sarpullido generalmente aparece de tres a cinco días después de los primeros síntomas, comenzando como manchas rojas planas en la cara y luego extendiéndose al cuello, tronco, brazos, piernas y pies. Al aparecer el sarpullido, la fiebre puede superar los 40 °C (104 °F), según los CDC.