Residentes de Altadena regresan a casa sin luz y con humo tras incendios en California que dejaron más de 6.000 viviendas destruidas

El incendio de Eaton, que arrasó con miles de viviendas en Altadena, California, dejó un rastro de devastación que va más allá de las llamas. Los hogares que quedaron en pie no han sido suficientes para garantizarles una vida digna, ya que las condiciones actuales siguen siendo insoportables. Para muchos, la escasez de recursos y la falta de alternativas asequibles los ha obligado a regresar a sus propiedades, aunque estas sigan siendo inhabitables.

El retorno a estos hogares no es una elección, sino una consecuencia de la falta de opciones viables. Muchos residentes, como Rosa Ramírez, se vieron forzados a regresar a sus apartamentos a pesar de que sus viviendas han sido declaradas como "inhabitables". La situación es crítica, y el desafío es doble: los daños visibles de los incendios y la falta de servicios básicos como gas, electricidad y agua potable.

VIDEO MÁS VISTO Florida en Llamas: Incendio Forestal Crece

¿Por qué las personas están volviendo a sus casas afectadas por el incendio en Altadena?

La crisis que enfrenta Altadena no solo se debe a los daños materiales causados por el incendio de Eaton, sino también a la falta de soluciones inmediatas. Aunque muchas propiedades sobrevivieron al fuego, las viviendas no cuentan con condiciones mínimas para ser habitadas. Sin embargo, la situación financiera de los afectados limitó sus opciones. Los residentes que inicialmente fueron evacuados a hoteles no pueden permitirse continuar allí debido a los costos elevados.

En el caso de Rosa Ramírez, por ejemplo, la aseguradora de su complejo de apartamentos determinó que su vivienda era inhabitable, pero la presión económica la forzaron a regresar. La falta de historial crediticio y la incapacidad de generar ingresos estables hacen que alquilar otro lugar sea prácticamente imposible. La ayuda proporcionada por FEMA no es suficiente para cubrir los costos de alojamiento a largo plazo.

¿Cómo describen las condiciones y calidad de vida las personas de Altadena?

Los residentes de Altadena que regresaron a sus hogares describen un panorama desolador. Aunque algunas viviendas sobrevivieron al fuego, los daños causados por el incendio dejaron huellas profundas. Los complejos de apartamentos, como el de Rosa Ramírez, se encuentran en condiciones precarias. Las viviendas carecen de gas, lo que dificulta la cocción de alimentos y el calentamiento del agua para bañarse.

La calidad de vida en Altadena cayó en picada. La falta de servicios básicos, como agua potable y gas, hace que las condiciones de vida sean insostenibles. Las familias que regresaron a sus hogares también se enfrentan a una constante amenaza de represalias por parte de los administradores de las propiedades, quienes no han respondido adecuadamente a las solicitudes de reparación.