¡Atención, inmigrantes con Green Card! Este es el significado del código CR6 en la Tarjeta de Residencia Permanente

El código CR6 en la Green Card está relacionado con la residencia condicional por matrimonio en Estados Unidos. Conocer su significado es crucial para los titulares de este documento migratorio.

La tarjeta de residencia permanente, conocida como Green Card, incluye códigos que identifican la categoría de inmigración bajo la cual se obtuvo el estatus de residente. Uno de estos códigos, el CR6, se refiere a aquellos que han obtenido su residencia a través del matrimonio con un ciudadano estadounidense.

VIDEO MÁS VISTO Influencer Graba Terrorífico Encuentro Cercano con Oso en Guarida

¿Qué significa el código CR6?

El código CR6 indica que la persona ha obtenido su residencia permanente condicional a través del matrimonio con un ciudadano estadounidense. Esta residencia condicional es válida por un período de dos años y se otorga para prevenir matrimonios fraudulentos que se realicen con fines migratorios.

Proceso para eliminar las condiciones

La condición de "condicional" implica que, al finalizar el período de dos años, el titular debe solicitar la eliminación de las condiciones mediante el Formulario I-751 (Petition to Remove Conditions on Residence). Este proceso debe realizarse junto con el cónyuge ciudadano estadounidense, y es necesario demostrar que el matrimonio es legítimo y no se contrajo únicamente por motivos migratorios.

¿Qué sucede después de los dos años?

Si el titular del CR6 cumple con los requisitos, incluyendo la presentación de pruebas que demuestren que el matrimonio sigue vigente o fue legítimo desde su inicio, las condiciones se eliminarán. En este caso, el residente recibirá una Green Card regular con una validez de 10 años.

Exenciones en caso de divorcio o fallecimiento

En situaciones donde el matrimonio termina por divorcio o fallecimiento, es posible solicitar una exención para eliminar las condiciones de forma independiente. Esto es viable siempre que se demuestre que el matrimonio fue de buena fe.

Importancia de entender el código CR6

Conocer el significado del código CR6 es fundamental para cumplir con los plazos y requisitos legales establecidos. Ignorar estos pasos puede poner en riesgo el estatus de residencia permanente. Para obtener más información, se recomienda consultar con un abogado de inmigración o visitar el sitio oficial de USCIS.