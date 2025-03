Malas noticias para inmigrantes en USA: ICE podrá deportar a residentes con Green Card si cometieron estos delitos

El nuevo Gobierno de Donald Trump planea llevar a cabo deportaciones masivas, comenzando por inmigrantes indocumentados con antecedentes penales. Sin embargo, la situación de quienes poseen una Green Card también genera inquietudes, ya que se estima que millones de personas residen legalmente en el país, según informó CNN.

Desde 2014 hasta 2023, el Departamento de Seguridad Nacional ha otorgado más de 10 millones de tarjetas de residencia permanente, con más de 1,1 millones entregadas solo en 2023. Esto plantea la pregunta: ¿qué sucede con los titulares de green card en el contexto de las nuevas políticas migratorias?

Si bien los residentes permanentes pueden vivir y trabajar en EE. UU., también están sujetos a deportación bajo ciertas circunstancias. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos aclara que los derechos de los titulares de green card se mantienen siempre que no cometan acciones que puedan llevar a su deportación.

¿Qué delitos ocasionarán que los inmigrantes con Green Card sean deportados por ICE de Estados Unidos?

La sección 237 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de EE.UU. establece diversos delitos por los cuales un extranjero, independientemente de su estatus migratorio, puede ser deportado. Entre estas razones se encuentran:

Inducir o ayudar a otros a entrar ilegalmente a EE. UU.

Fraude matrimonial.

Delitos con agravantes, como tráfico de drogas o pornografía infantil.

Múltiples condenas penales.

Escapar de un punto de control de inmigración.

Crímenes de violencia doméstica o violación de órdenes de protección.

Delitos contra menores.

Actividades terroristas.

Sabotaje, conspiración o traición.

Recomendaciones para los inmigrantes con Green Card en Estados Unidos

La abogada de inmigración Elizabeth Uribe, de Uribe & Uribe APLC, enfatiza que la green card es un privilegio y que los residentes deben ser cautelosos con sus acciones para no poner en riesgo su estatus. Según Uribe, “una persona que es residente no debería ser deportada, a menos que tenga un caso en un tribunal de inmigración y el juez determine que ya no tiene el privilegio de ser residente”.

Es fundamental que los titulares de green card sean conscientes de las implicaciones legales de sus acciones, ya que ciertas conductas pueden llevar a la pérdida de su estatus migratorio y, en consecuencia, a la deportación.

La situación de los inmigrantes en EE. UU. es compleja y está sujeta a cambios constantes. Con las nuevas políticas de deportación, es crucial que los titulares de green card se mantengan informados sobre sus derechos y las posibles consecuencias de sus acciones. La asesoría legal adecuada puede ser un recurso valioso para navegar por este panorama incierto.