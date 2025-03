Costco abre una nueva tienda en California: todos los detalles de su apertura que está causando furor en el condado

La reconocida cadena de almacenes mayoristas Costco ha inaugurado una nueva sucursal en California, atrayendo a cientos de clientes desde su apertura. La tienda, que forma parte del ambicioso plan de expansión de la compañía en Estados Unidos, ha generado un gran impacto en la comunidad local debido a su amplia oferta de productos y servicios.

Con una ubicación estratégica y diversas comodidades para los consumidores, la apertura ha sido celebrada tanto por los residentes como por las autoridades locales. La senadora estatal de California, Eloise Reyes, destacó la importancia de esta nueva tienda para el desarrollo económico del área y la creación de empleos en la región.

¿Dónde se encuentra la nueva tienda de Costco en California y cuáles son sus horarios de funcionamiento?

La nueva sucursal de Costco está situada en 28.000 Greensport Road, en Highland, California, un punto estratégico que facilita el acceso a los residentes del condado y alrededores. Desde su apertura el 8 de marzo de 2025, la tienda ha recibido una afluencia masiva de clientes interesados en sus ofertas y membresías exclusivas.

El horario de funcionamiento es de lunes a viernes de 10.00 a.m. a 8.30 p.m., los sábados de 9.30 a.m. a 7.00 p.m. y los domingos de 10.00 a.m. a 6.00 p.m. Además, la estación de gasolina ubicada en la tienda opera con un horario extendido para mayor comodidad de los conductores.

¿Qué servicios adicionales ofrece la nueva sucursal de Costco en Highland?

Además de su tradicional oferta de productos al por mayor, la tienda cuenta con una serie de servicios adicionales para sus miembros. Entre ellos, destacan una estación de gasolina con precios competitivos, un patio de comidas con opciones populares y un centro de servicio de neumáticos.

Asimismo, la sucursal ofrece una farmacia, un departamento de óptica y un centro de audífonos, brindando soluciones de salud y bienestar a los clientes. Con estas instalaciones, Costco busca consolidarse como un punto de referencia para las compras y el acceso a servicios esenciales en la comunidad de Highland.