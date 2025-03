Alerta por fraude en Florida: estafadores se hacen pasar por E-ZPass, SunPass y otros proveedores de peajes para robar datos personales

Una nueva estafa afecta a residentes de todo Estados Unidos, en la cual se reciben mensajes de texto falsos que exigen el pago de peajes impagos. Las autoridades federales y estatales han emitido alertas sobre esta creciente amenaza. Los mensajes, que provienen de números desconocidos, piden a los destinatarios que paguen cantidades no especificadas por peajes que supuestamente no han sido saldados. La Comisión Federal de Comercio (FTC) advirtió que estos textos pueden contener enlaces maliciosos diseñados para robar información personal.

Según la FTC, al hacer clic en estos enlaces, las víctimas corren el riesgo de entregar información sensible, como números de tarjeta de crédito y otros datos personales. En algunos casos, estos mensajes incluso incluyen una cifra de dinero que el receptor supuestamente debe. La FTC alertó sobre los peligros de este tipo de fraude, señalando que no solo se roba el dinero de los afectados, sino que también pueden obtenerse datos privados, lo que podría llevar al robo de identidad.

¿Cómo identificar el fraude en los mensajes de texto de E-ZPass?

Los mensajes falsos a menudo provienen de números internacionales y piden que el destinatario responda con una "Y" para recibir un enlace a un sitio web. En este sitio, el usuario podría ser engañado para ingresar información financiera sensible. Las autoridades de varios estados, incluido Nueva York, como informó la gobernadora Kathy Hochul. Según dijo, han recibido informes sobre estos intentos de fraude. E-ZPass y otros servicios de peaje como Tolls by Mail nunca envían mensajes de texto pidiendo datos personales, como el número de Seguro Social o la tarjeta de crédito.

Además de Nueva York, se han emitido alertas en Massachusetts, Pensilvania y otros estados que advierten sobre los riesgos de caer en estos fraudes. El FBI también ha intervenido, informando que el número de quejas relacionadas con estafas de "smishing" ha aumentado considerablemente en los últimos meses. Esta estafa afecta a usuarios de todo el país, y su alcance parece estar en expansión, con informes de múltiples estados que notifican a los ciudadanos sobre estos mensajes fraudulentos.

Aumento de fraudes en EE. UU. con mensajes falsos de E-ZPass que buscan robar datos personales. Foto: Univisión

¿Qué hacer si recibes un mensaje sospechoso?

Las autoridades recomiendan que, si recibes un mensaje de texto de un número desconocido solicitando información personal, no respondas ni hagas clic en los enlaces. En lugar de ello, elimina el mensaje y repórtalo como correo no deseado. Si tienes dudas sobre la legitimidad de un mensaje, es mejor contactar directamente con las autoridades de peaje correspondientes o revisar su página oficial. También se recomienda bloquear los números sospechosos y evitar compartir información personal en sitios no oficiales.

El FBI ha enfatizado que la información personal obtenida de este tipo de fraudes podría ser utilizada para realizar transacciones fraudulentas, obtener tarjetas de crédito o incluso solicitar préstamos en nombre de las víctimas. Las autoridades estatales y federales continúan trabajando para combatir estas estafas y proteger a los consumidores de pérdidas financieras.