Jueza federal emitió orden para Elon Musk y DOGE: podría bloquear todas sus operaciones en EE. UU.

Una jueza federal ha solicitado a Elon Musk y a su Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) que entreguen una serie de registros detallando las medidas que están implementando para reducir sustancialmente los programas y el gasto gubernamental en Estados Unidos. En particular, se les ha ordenado que revelen sus planes para reducir el tamaño del gobierno e identifiquen a todos los empleados involucrados, entre otras acciones.

Las instrucciones de la jueza Tanya Chutkan, del tribunal de distrito estadounidense, se emiten en un contexto en el que 14 fiscales generales estatales demócratas han demandado al presidente Donald Trump, a Musk y a DOGE, acusando a Musk de ejercer un poder inconstitucional, según reportó Politico.

¿Qué solicitó la jueza federal de EE. UU. a Musk y el DOGE?

Chutkan ha otorgado un plazo de tres semanas a Musk y a DOGE para entregar la información requerida, lo que le permitirá decidir si bloquea completamente las operaciones de DOGE, según indicó.

Se debe elaborar toda la documentación relacionada con la planificación, implementación y operaciones de DOGE y de la Organización Temporal DOGE sobre: (1) la eliminación o reducción del tamaño de las agencias federales; (2) la terminación del empleo de empleados federales o su colocación en licencia; o (3) la cancelación, congelación o pausa de contratos federales, subvenciones u otros fondos federales.

Es necesario producir todos los documentos sobre la planificación, implementación y operación de DOGE y la Organización Temporal DOGE que estén relacionados con la obtención de acceso, el uso o la realización de modificaciones en las bases de datos federales o los sistemas de gestión de datos.

Se debe identificar a cada persona que forme parte del personal de DOGE. Para cada individuo, debe indicarse: (1) su cargo; (2) si pertenece a un equipo de DOGE en alguna agencia y, de ser así, en qué agencia; (3) todas las personas a quienes reporta directamente; y (4) quién fue responsable de su contratación.

Se deben producir todos los documentos que contengan listas, gráficos o resúmenes creados, compilados o editados por el personal de DOGE o Musk que reflejen la cancelación planificada o completada de contratos federales, subvenciones u otros acuerdos legales.

Chuktan sobre Elon Musk: "Musk no está supervisado"

Las directivas también exigen que se reconozca que "Elon Musk ha dirigido acciones del personal de DOGE" y que "Elon Musk no está supervisado por ningún funcionario de los Estados Unidos que no sea el presidente de los Estados Unidos". Al respecto, la Casa Blanca no ofreció una respuesta inmediata a una solicitud de comentarios de Fox News Digital el jueves.

"La carga para los demandados se minimiza debido al plazo limitado para la entrega de materiales de respuesta, la exclusión de las comunicaciones electrónicas, la exención explícita del presidente Trump de las solicitudes, la extensión del plazo de respuesta de los demandados y la denegación de la solicitud de los demandantes de notificar las declaraciones", declaró Tanya Chutkan en su fallo.