Redadas de ICE: agentes policiales detuvieron a 20 trabajadores en fábrica de Texas: “Mi papá no es un criminal”

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) llevaron a cabo una redada en Houston, Texas, donde detuvieron a 20 trabajadores indocumentados el martes 4 de marzo, según La Nación. La operación, que generó gran preocupación entre las familias de los detenidos, se realizó en la fábrica Texas Couplings LLC. “Mi papá no es un criminal”, le reveló la hija de uno de los arrestados a Telemundo

Este operativo fue parte de una auditoría del formulario I-9, utilizado para verificar la identidad y elegibilidad laboral de los empleados en Estados Unidos. La intervención fue filmada y compartida en redes sociales, evidenciando la angustia de los familiares que llegaron al lugar al enterarse de la situación.

¿Por qué agentes policiales de ICE detuvieron a 20 trabajadores en fábrica de Texas?

Según El País, los agentes policiales de ICE detuvieron a 20 trabajadores de la empresa Texas Couplings LLC, ya que irrumpieron en las instalaciones del negocio debido a violaciones administrativas de inmigración. Este tipo de operativos se enmarca en la política de control migratorio del gobierno del presidente de USA, Donald Trump.

Los trabajadores detenidos fueron trasladados al Centro de Procesamiento de Montgomery en Conroe, Texas. Hasta el momento, no se ha confirmado si alguno de ellos enfrentará cargos criminales, lo que deja en incertidumbre a sus familias.

¿Qué dijo el portavoz de ICE sobre la detención de trabajadores?

El portavoz de ICE, Timothy Oberle, afirmó que los trabajadores son inmigrantes que fueron detenidos por no cumplir con las normativas de inmigración en Houston, Texas.

Esta situación ha generado un clima de temor entre la comunidad inmigrante, que se siente cada vez más vulnerable ante la posibilidad de ser objeto de redadas sorpresivas.

¿Cuál fue la reacción de hija de inmigrante detenido por redadas de ICE?

La hija de uno de los detenidos le reveló a Telemundo, que su padre, de 65 años, ha vivido en EE. UU. durante casi tres décadas y no tiene antecedentes penales. “Mi papá no es un criminal. No estaba en la lista”, precisó, reflejando la desesperación y el miedo que sienten los familiares ante la incertidumbre de la situación.

La joven también expresó su preocupación por la salud de su padre, quien padece problemas de salud y necesita medicación para el colesterol y la diabetes. “No sabemos cómo va a estar allí (en el centro de detención) y si nosotros podemos ir a visitarlo”, lamentó, evidenciando el impacto emocional que la detención ha causado en su familia.

¿Qué ocurrirá con los trabajadores detenidos en Texas?

El país precisó que los trabajadores arrestados permanecen en detención mientras se define su situación legal. En cuanto a la empresa Texas Couplings LLC., las autoridades no han confirmado si la empresa o sus directivos enfrentarán sanciones. La investigación continúa en curso y podrían presentarse cargos si se determina que la compañía contrató a los empleados a sabiendas de su estatus ilegal.

Ante esta situación, las autoridades argumentan que estos operativos buscan evitar la competencia desleal en el mercado laboral y proteger a quienes trabajan legalmente en el país. Sin embargo, la realidad de las familias afectadas plantea serias dudas sobre la efectividad y la humanidad de tales acciones.