CBP Go en USA: ¿qué cambios trae la nueva aplicación y qué trámites ya no puedes hacer en Estados Unidos?

CBP One, la aplicación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP), ha sido renombrada a CBP Go, y con ello, también se han dado cambios significativos en los servicios que ofrecía. Desde su creación, esta aplicación permitió a los usuarios realizar varios trámites relacionados con su ingreso a los Estados Unidos. Sin embargo, con el cambio de nombre y la actualización de la plataforma, algunos servicios ya no están disponibles.

Entre los trámites eliminados se encuentran opciones que antes permitían la gestión de citas para el cruce de fronteras y otras gestiones importantes. Con el cambio, la plataforma ahora se enfoca en nuevos servicios que buscan simplificar y modernizar los procedimientos para los usuarios.

¿Qué es CBP Go y cómo funciona?



CBP Go es la nueva versión de la aplicación CBP One, diseñada para facilitar los trámites fronterizos de los viajeros que llegan a Estados Unidos. La plataforma ha mantenido su objetivo de agilizar la gestión de información, pero con una interfaz mejorada y nuevos servicios, principalmente relacionados con la entrada al país. Con esta nueva versión, los usuarios podrán realizar algunas gestiones, aunque ciertas funcionalidades previas han sido eliminadas.

¿Cuáles son los trámites eliminados en CBP Go 2025?



A raíz del cambio de nombre y de las nuevas actualizaciones, algunos trámites que anteriormente eran posibles en CBP One ya no están disponibles en CBP Go. Entre estos, se incluyen la programación de citas para ciertos tipos de cruces fronterizos y la actualización de ciertos tipos de visados. Estos cambios han generado incertidumbre entre los usuarios, quienes ahora deben buscar otras opciones para completar estos procedimientos.

¿Qué trámites se mantienen y cómo realizarlos?



A pesar de la eliminación de ciertos servicios, CBP Go continúa ofreciendo opciones útiles para aquellos que planean viajar a EE.UU. Entre los trámites que se mantienen destacan la gestión de la información de los viajeros y la verificación de la elegibilidad para ciertos programas, como el CBP Global Entry. Los usuarios pueden acceder a estos servicios a través de la aplicación, pero deben estar al tanto de los cambios en los procedimientos para evitar complicaciones.