Florida: legisladores buscan revocar esta ley de Ron DeSantis y modificar horarios en el estado

Los legisladores de Florida han iniciado un debate para revocar una ley firmada por Ron DeSantis en 2023, la cual modificó los horarios escolares en el estado y ahora está en revisión. Si bien la norma buscaba mejorar la calidad del sueño de los estudiantes, diversos sectores han expresado su rechazo debido a problemas logísticos, afectaciones en la rutina familiar y complicaciones en el transporte escolar.

Ahora, el Congreso estatal analiza eliminar la medida y devolver a los distritos escolares el control sobre sus horarios. Si el proyecto de ley que busca revertir la normativa es aprobado, la revocación entraría en vigor en julio de 2025, lo que significaría un nuevo ajuste en los horarios escolares de Florida.

Florida: ¿por qué la ley de Ron DeSantis sobre horarios escolares podría desaparecer?

La ley firmada por Ron DeSantis establece que las escuelas secundarias no pueden comenzar antes de las 8:00 a.m., mientras que las preparatorias deben iniciar después de las 8:30 a.m.. Su propósito era alinear los horarios escolares con estudios científicos, que sugieren que los adolescentes necesitan más horas de sueño para mejorar su concentración y rendimiento académico.

No obstante, la medida ha generado controversia en varios distritos escolares y ha sido señalada como un obstáculo para muchas familias. Entre los principales motivos por los que los legisladores en Florida buscan su revocación, destacan:

Impacto en la rutina familiar: padres y tutores han tenido que modificar sus horarios laborales para ajustarse al nuevo esquema escolar.

Menos tiempo para actividades extracurriculares: los estudiantes tienen menos margen para participar en deportes y clubes estudiantiles debido a la salida tardía.

El debate se centra en si mantener la ley beneficia a los estudiantes o si devolver la autonomía a los distritos permitiría una mejor adaptación a sus necesidades.

¿Qué pasará si se revoca la ley de horarios escolares en Florida?

Si la revocación de la ley en Florida se concreta, las escuelas ya no estarían obligadas a seguir un horario estandarizado en todo el estado. En su lugar, los distritos escolares tendrían la libertad de decidir a qué hora comienzan y terminan las clases, tal como ocurría antes de 2023.

Cambios esperados tras la eliminación de la ley:

Mejora en la logística de transporte: se espera una optimización en las rutas de autobuses y menos problemas de traslado.

Mayor compatibilidad con actividades extracurriculares: los estudiantes podrían disponer de más tiempo para deportes y otras actividades después de clases.

Si el proyecto de ley para revocar la medida es aprobado por la legislatura de Florida, el cambio entraría en vigor en julio de 2025, dando tiempo a los distritos para reajustar sus calendarios.