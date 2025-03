Tragedia en Nueva York: joven latino de 27 años es encontrado muerto con heridas de puñal en playa de Long Island

El hallazgo del cuerpo de Carlos López en una playa de Long Island ha generado conmoción en la comunidad y ha puesto en alerta a las autoridades locales. El crimen ha despertado preocupación debido a la violencia del ataque y la incertidumbre sobre el responsable.

López, un joven latino de 27 años, tenía heridas provocadas con un arma punzocortante en la orilla de una playa de Blue Point. Las autoridades policiales siguen investigando el caso, pero aún no hay información del caso.

¿Cómo y en qué circunstancias encontraron el cuerpo en la playa de Long Island?

El cuerpo fue descubierto a horas cercanas a las 6.30 am del martes 4 de marzo, en la colorida localidad de Blue Point. Un peatón que caminaba por la playa realizó el macabro hallazgo y de inmediato alertó a las autoridades.

Aunque aún no se ha determinado con exactitud el momento de su muerte, los primeros informes proponen que el ataque ocurrió pocas horas antes de que lo encontraran. Sin embargo, aún no tienen más información, según informó New York Post.

¿Qué otros crímenes en sitios públicos de Nueva York hubo antes?

Homicidios en East River (2025): En los primeros días de marzo, un caso similar ocurrió el año pasado cuando un niño de tres años fue encontrado sin vida en East River. Asesinato en Pier 12 (2024): Un hombre fue hallado en fuentes de agua cercanas a Pier 12 en Brooklyn en agosto de ese año. Ataque en Jamaica Bay (2024): En mayo, se encontró una cabeza humana flotando en estas aguas en Queens. El hallazgo conmocionó a la comunidad. Cuerpo encontrado en Nueva Jersey (2024): En el mismo mes, se encontró retos humanos de Charles Murphy, un hombre que había desaparecido en 1982.

Las autoridades instan a la comunidad a proporcionar cualquier información que pueda ayudar en la investigación del joven latino de 27 años encontrado muerto en la playa de Long Island. Mientras tanto, el miedo y la incertidumbre persisten en la zona, donde los residentes exigen mayor seguridad para evitar que estos crímenes policiales sigan ocurriendo.