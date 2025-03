Las deportaciones de Donald Trump en Estados Unidos se verían limitadas por falta de recursos, según The New York Times

En los primeros meses del gobierno de Donald Trump, las políticas migratorias se centraron en un incremento de las detenciones y deportaciones de inmigrantes que se encontraban de manera ilegal en el país. De acuerdo con The New York Times, esta estrategia ha enfrentado serias dificultades, que podrían limitar el alcance de las deportaciones.

El desafío principal radica en los recursos limitados del gobierno para manejar el volumen de inmigrantes detenidos. Esto ha dejado a muchas personas en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por más tiempo del previsto, creando un ambiente insostenible en estos centros y un problema para el gobierno de Donald Trump en cuanto a logística y eficiencia.

Esta sería una de las razones que limitaría las deportaciones en Estados Unidos

Según The New York Times, uno de los principales factores que están afectando la capacidad del gobierno de Donald Trump para llevar a cabo las deportaciones es la falta de recursos humanos y materiales. Si bien los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas están realizando más detenciones en comparación con la administración anterior de Joe Biden, el número de deportaciones no ha aumentado en la misma proporción. Este desajuste en el ritmo entre las detenciones y las deportaciones ha generado una acumulación de inmigrantes en centros de detención, lo que pone a prueba la infraestructura del gobierno.

De acuerdo con los datos del gobierno de Donald Trump, se detuvo cerca de 23.000 mil personas en el último mes. Este es un número considerablemente mayor que durante el gobierno de Biden. Sin embargo, las deportaciones no han logrado mantenerse a la par de estas cifras, lo que ha provocado que los centros de detención se vean cada vez más sobrecargados.

Además, existe la dificultad de coordinar el envío de los inmigrantes detenidos a sus países de origen, lo que implica la colaboración con gobiernos extranjeros y la obtención de permisos de repatriación. En muchos casos, los países receptores de los inmigrantes han presentado obstáculos diplomáticos, lo que retrasa aún más las deportaciones.

¿Cuántas deportaciones se realizaron hasta la fecha en Estados Unidos?

Hasta la fecha, las deportaciones realizadas en Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump no han logrado seguir el ritmo del aumento de detenciones. A pesar de que las cifras de detenciones con más de 23.000 arrestos, las deportaciones han sido limitadas por varios factores. Entre ellos, la saturación de los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la falta de acuerdos diplomáticos sólidos con los países de origen de los detenidos.

El sistema de deportaciones también se ve afectado por la resistencia de diversas ciudades y estados que actúan como "ciudades santuario", protegiendo a los inmigrantes de las políticas federales más estrictas. Estas ciudades han optado por limitar la cooperación con las autoridades migratorias.