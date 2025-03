Hombre llama al 911 para amenazar de muerte a Trump y de lanzar misiles a Nueva York: "Soy un soldado confederado y busco venganza"

Un hombre de Florida fue detenido por supuestamente haber amenazado con matar al presidente Donald Trump y "lanzar malditos misiles" hacia la ciudad de Nueva York durante una serie de extrañas llamadas telefónicas a la policía.

Justin Blaxton, de 34 años, residente de Loxahatchee, realizó diversas amenazas contra Trump el 25 de febrero mientras llamaba varias veces al 911 en Palm Beach, donde está ubicada la propiedad del presidente en Mar-a-Lago, según el audio divulgado por la policía, informó CBS 12.

Llamada al 911: ¿hombre llama para amenazar de muerte a Trump y lanzar misiles a Nueva York?

Cuando la policía llegó a su casa esa noche, Blaxton no estaba presente, pero fue arrestado al día siguiente antes de poder llevar a cabo alguna de las amenazas, según informó el medio. El miércoles, Blaxton se presentó ante el tribunal acusado de amenazar con disparar un artefacto destructivo, realizar un informe falso sobre un explosivo y hacer llamadas falsas al 911.

De acuerdo con CBS 12, tiene antecedentes de incidentes relacionados con problemas de salud mental con la policía local y actualmente, está detenido con una fianza de 25.000 dólares y tiene programada una audiencia en el tribunal de salud mental para el 16 de abril.

¿Qué fue lo que dijo el hombre en las llamadas al 911?

Blaxton manifestó en las llamadas que asesinaría a Trump y lanzaría misiles a Nueva York: "Necesito que me lleven al aeropuerto para ir a la Casa Blanca y poder asesinar al presidente", indicó Blaxton a un operador del 911, según el informe recopilado de The New York Post.

"Estoy a punto de lanzar los misiles para destruir Nueva York", habría amenazado Blaxton, además agregó: "Soy un soldado confederado y busco venganza. Mis misiles se ven atraídos por la torre de Donald Trump".

Además, Blaxton le mencionó a los policías en otras llamadas que “le digan al FBI que soy un asesino en masa” y que quería ver a Trump en su casa porque “mañana es su último día en el planeta Tierra”.