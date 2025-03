El nuevo documento que será una alternativa al Real ID y te permitirá viajar este 2025 en EE. UU.: es completamente gratuita

En Estados Unidos, obtener una licencia de conducir es fundamental para facilitar la movilidad diaria, acceder a oportunidades laborales y garantizar la seguridad en las vías. Por ello, la implementación del REAL ID reemplazó la funcionalidad del pasaporte y la licencia de conducir.

Sin embargo, a partir del 7 de mayo, los usuarios podrán acceder a una alternativa más digital, dependiendo del estado en el que se encuentren. Además, que podría servir como una opción más económica, ya que son identificaciones gratuitas, según las condiciones de algunos estados. Esto último es señalado por la web "Be your Real ID Self" administrado por el Departamento de Seguridad. Por otro lado, los inmigrantes latinos deben estar al tanto de una nueva opción que facilita la obtención de una licencia de conducir.

¿Qué son las mDLs?

Las licencias de conducir móviles (mDL, por sus siglas en inglés) son una alternativa digital a la licencia de conducir tradicional y permiten a los usuarios tener este tipo de documento en su teléfono móvil. Este tipo de licencia es válida para conducir y, en algunos casos, incluso para abordar vuelos nacionales dentro de Estados Unidos. Sin embargo, es importante destacar que no todas las mDL tienen la misma validez en todos los estados ni para todos los fines. El proceso para obtener una mDL varía según el estado.

El proceso para obtener una mDL varía según el estado. En general, el interesado debe tener primero una licencia de conducir válida en formato físico. Luego, puede optar por digitalizarla a través de una aplicación oficial del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés).

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) aceptará únicamente las mDLs emitidas por estados con exención de cumplimiento de la Ley REAL ID para trámites oficiales. Hasta el 6 de mayo de 2025, algunas mDLs de estados sin exención continuarán siendo aceptadas en aeropuertos participantes.

¿Qué es la Real ID y para qué sirve?

El Real ID es una identificación emitida por los estados de Estados Unidos que cumple con los estándares establecidos por el gobierno federal para mejorar la seguridad. El Real ID es una licencia de conducir o tarjeta de identificación que permite acceder a ciertos servicios federales, como abordar aviones nacionales, ingresar a edificios federales.