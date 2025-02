Starbucks anunció despido de más de 1.000 empleados como parte de un plan de reestructuración de la empresa

Starbucks, la reconocida cadena internacional de cafeterías, anunció la mañana del lunes 24 de febrero que despedirá a 1.100 empleados corporativos en todo el mundo como parte de un plan de reestructuración diseñado para optimizar sus operaciones.

Según informó la compañía, esta medida también incluye la eliminación de varios cientos de puestos vacantes que no han sido cubiertos. La decisión fue comunicada por el presidente y director general de la compañía, Brian Niccol, en una carta dirigida a los empleados, en la que explicó que los afectados serán notificados antes del mediodía del martes 25 del mismo mes.

¿Qué dijo el CEO Brian Niccol sobre el despido masivo?

En su mensaje, Niccol detalló que el objetivo de esta reestructuración es mejorar la eficiencia operativa, aumentar la responsabilidad, reducir la complejidad e impulsar una mejor integración. Esta ronda de despidos se ha convertido en la mayor en la historia de la compañía, según reportó la agencia de noticias EFE.

“Reconozco que la noticia es difícil. No es una decisión que el equipo directivo haya tomado a la ligera. Entendemos el efecto real que esto tiene en la vida de los socios y sus familias”, añadió el ejecutivo. Sin embargo, destacó que cree firmemente que este es un cambio “necesario” para posicionar a la empresa “para el éxito futuro”.

Starbucks crearía equipos "más pequeños y ágiles"

Starbucks cuenta actualmente con 16.000 empleados de apoyo corporativo a nivel global, aunque no todos ellos se verán afectados por los despidos, según informó The Associated Press (AP).

En su carta, el CEO señaló que la empresa está simplificando su estructura al eliminar “capas y duplicaciones”, mientras crean equipos “más pequeños y ágiles”. “Nuestra intención es operar de manera más eficiente”, agregó Niccol.

Niccol asumió el liderazgo de Starbucks en el otoño pasado con el objetivo de revertir las bajas ventas que la compañía ha experimentado en los últimos años. Desde su llegada, ha implementado una serie de cambios estratégicos destinados a mejorar la experiencia del cliente y aumentar la eficiencia operativa. Entre sus prioridades se encuentra la mejora de los tiempos de servicio, especialmente durante las horas pico de la mañana, un momento crucial para las operaciones de la cadena.